Alcaldesa de San Juan alega que el Departamento de Salud no incluye a su municipio en las estadísticas de COVID-19

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto arremetió el lunes contra un funcionario del Departamento de Salud (DS), porque supuestamente pretende “esconder los resultados” de personas tratadas por sospecha de síntomas de COVID-19 coronavirus.

“El sábado le escribí al doctor Lorenzo González (Feliciano) y me contestó que iba a llamar al Departamento de (Bioseguridad) y que me dejaba saber. Yo ayer me senté, sumé y resté y era evidente que no estábamos incluidos en los números de Salud”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

Cruz Soto mencionó que se comunicó nuevamente con el secretario de Salud y este le dejó saber que había instruido que los números de San Juan fueran “discriminados” (separados), igual que se hace con los números que provee el Hospital de Veteranos.

No obstante, recibió posteriormente un correo electrónico firmado por Reinaldo Pérez Alicea, empleado del Departamento de Salud, con copia de la Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para el reporte rápido de casos sospechosos y/o positivos en hospitales. Pérez Alicea establece en su interpretación del documento, que las pruebas tipo servicarro que ha hecho el municipio de San Juan, tienen que ser reportadas por los laboratorios que hacen las mismas y no por el municipio.

“No señor no, en San Juan no. Yo no sé cuál es el empeño de algunos funcionarios del gobierno central de esconder la información. Este libreto ya lo vivimos cuando (los huracanes) Irma y María. El libreto del Gobierno Central de querer esconder la información. Y yo lamento tener que decir que los actores habrán cambiado, pero la película es la misma. Y queremos que sepa el señor Reinaldo Pérez Alicea que la Orden Ejecutiva no dice eso. La hemos leído, la hemos estudiado y la hemos cumplido. El contrato del municipio es con el laboratorio Quest y Quest nos va a entregar los resultados a nosotros, porque eso es lo que dice el contrato”, sostuvo la alcaldesa.

Hasta el viernes 3 de abril, se habían realizado 1,055 pruebas. Hubo 60 casos positivos, 414 casos negativos, 474 resultados recibidos y 580 en espera de recibirse. Ha muerto una persona diagnosticada con COVID-19 y otra persona que falleció se espera por la confirmación del resultado.

39 de los casos positivos son residentes de San Juan, 7 de Guaynabo, 5 de Bayamón, 2 de Carolina y 2 de Trujillo Alto. Se le añade al total, un caso por los municipios de Cayey, Toa Alta, Cataño, Villalba y Río Grande.

Del total de las pruebas, 992 se han hecho por servicarro y 62 en el Hospital Municipal y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Río Piedras.