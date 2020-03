Alcaldesa de San Juan anuncia cambios en horario de servicios en Plazas del Mercado de Río Piedras y Santurce

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció que a partir de mañana martes, 24 de marzo de 2020, las plazas del mercado de Río Piedras y Santurce ofrecerán servicios en un horario reducido.

“Desde el 16 de marzo de 2020, cuando comenzó la situación de emergencia debido al COVID-19, las plazas del mercado de Río Piedras y Santurce han ofrecido servicios a la ciudadanía en los negocios debidamente autorizados en horario regular. No obstante, el movimiento de clientes ocurre durante un horario menor al establecido, por lo que hemos recomendado hacer cambios. De esta manera, los pequeños comerciantes continuarán brindando los servicios esenciales al pueblo y continuamos contribuyendo al clima de atención y vigilancia ante esta situación que afecta a nuestro país”, informó la Primera Ejecutiva Municipal.

Desde mañana y hasta que dure la emergencia, el horario de servicio en las plazas de mercado será el siguiente: de lunes a sábado en un horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m., y los domingo de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. No se descarta en el futuro, de ser necesario, acortar el horario los fines de semana.