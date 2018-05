Alcaldesa de San Juan anuncia construcción de seis casas en terrenos municipales de Cantera

SAN JUAN – Siguiendo su política pública de buscar soluciones permanentes a problemas, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció la construcción de seis viviendas resilientes para seis familias cuyas casas resultaron destruidas tras el paso del Huracán María.

Residentes perdieron sus residencias durante el huracán María”.

“Miles de personas en San Juan y en el país perdieron sus casas o las mismas resultaron parcialmente con daños severos tras el paso de los huracanes Irma y María. Miles de familias enfrentarán la temporada de huracanes con toldos en sus techos que no protegerán sus vidas y su propiedad de la furia del viento y de la lluvia. Este solar municipal servirá para que seis familias cuyas viviendas resultaron tan dañadas estructuralmente que no pueden volver a ellas y cuyos terrenos no son aptos para construir nuevamente”, afirmó la Primera Ejecutiva de San Juan en conferencia de prensa en Cantera, recurrentes acompañada del Alcalde de Filadelfia, Pennsylvania, Jim Kenney .

En un intercambio entre Alcaldes de Puerto Rico y de Estados Unidos, el Alcalde de Philadelphia, Pennsylvania, Jim Kenney vino a San Juan auspiciado por el Open Society Fundation (OSF) con la intención de ver de primera mano lo que ocurrió durante el paso de los huracanes, cómo se han ido atendiendo las necesidades y ver cómo dicha organización puede ayudar en el proceso de recuperación.

Andrea Batista Schlesinger, socia principal de HR&A Advisors, que organizaron este y otros encuentros con alcaldes dijo, “cada una de estas reuniones se han organizado para ayudar al desarrollo económico y la transformación de las ciudades de Puerto Rico. Estamos esperanzados que este diálogo entre la Alcaldesa Carmen Yulín y el Alcalde Jim Kenneyresulte en mejor desarrollo económico para San Juan de cara a la nueva temporada de huracanes”.

Carmen Yulín explicó que “después del huracán inicié, de inmediato, el proceso de abrir camino para que los vehículos de emergencia pudieran transitar por la ciudad. Recuerdo que algunos de ustedes pasaron María en el Coliseo Roberto Clemente. Visité varias comunidades entre ellas, Cantera. Fue así como fui descubriendo la magnitud del impacto del fenómeno y la pobreza que existía y que dejó al descubierto”.

“La Gobernadora Sila María Calderón me habló que una monjita le había hablado de unas casas en Cantera que estaban destruidas y en una visita me llevaron a esas casas. Fueron seis residencias. Pedí que se evaluaran estructuralmente para ver cómo se podían reconstruir de manera que fueran resistentes para huracanes. La recomendación fue que debían demolerse y construirse casas nuevas y resilientes”, indicó la Alcaldesa.

Carmen Yulín explicó que “de la evaluación que se hizo de las casas, también se concluyó que debían construirse en otros. Se le consultó a la Corporación de la Península sobre qué solares tenían disponibles, se evaluaron solares de la Corporación de la Península de Cantera y se identificaron estos que serán cedidos al Municipio de San Juan. Se construirán nueve casas, las primeras seis serán para las familias de las que hemos estado hablando y las restantes tres para otras familias que se someterán a un escrutinio de necesidad”.

Indicó que se publicará una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para la construcción de 6 viviendas con las siguientes especificaciones básicas: