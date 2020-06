Alcaldesa de San Juan celebra graduación de estudiantes de cuarto año en el Estadio Hiram Bithorn

SAN JUAN – Tomando las debidas medidas de protección y de distanciamiento social, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, celebró este viernes los actos de graduación de unos 93 estudiantes de cuarto año de las escuelas del Sistema Educativo del Municipio de San Juan: “The School of San Juan”, la Escuela del Deporte y la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología, en las facilidades del Estadio Hiram Bithorn.

“Estos jóvenes lograron completar sus estudios en medio de una pandemia, gracias a su esfuerzo y al trabajo arduo de los maestros y maestras que se adaptaron a las nuevas tecnologías para ofrecer clases por internet. Desde que inició la pandemia de Covid-19, el Municipio de San Juan tomó medidas inmediatas para asegurar que todos sus estudiantes, especialmente los de cuarto año, pudieran completar su año escolar. Asimismo, todo estudiante que lo necesitó recibió una computadora y acceso a internet provisto por el Municipio. Quiero destacar el trabajo de la Doctora Evelyn Lafontaine y del equipo del Sistema Educativo por haber respondido al gran reto de en varias semanas cambiar de un sistema presencial a uno de distancia manteniendo la calidad superior de enseñanza”, manifestó la Primera Ejecutiva Municipal.

Todos los estudiantes graduados continuarán estudios universitarios. El 55% fue admitido en el Sistema de la Universidad de Puerto Rico y el resto en diversas universidades como: Universidad Politécnica, Universidad Interamericana, Universidad del Sagrado Corazón y Full Sail University en Orlando, Florida.

“Del grupo de 93 estudiantes que se gradúan hoy, unos 68 estudiaron desde el primer grado en nuestro sistema educativo, lo que representa un 74% de retención escolar. Como ejemplo claro de que tenemos el mejor sistema educativo de Puerto Rico, hoy tenemos aquí 15 estudiantes que obtuvieron primeros lugares y premios especiales en la Puerto Rico Metropolitan Science Fair. Por otro lado, la clase graduanda de “The School of San Juan” obtuvo el Segundo Lugar y el Premio Estrella de la Justicia Ambiental Cambio Climático 2019 otorgado por la organización Leaders for Peace and Justice. También, tenemos 6 estudiantes de la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología que participaron en el Club de Medicina de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Ciencias Médicas y tenemos 4 estudiantes de la Escuela del Deporte que fueron becados por la Universidad de Puerto Rico en Taekwondo, Atletismo y Judo”, expresó Carmen Yulín.

Asimismo, la alcaldesa destacó que “el Sistema Educativo Municipal quedó posicionado como uno de los mejores sistemas educativos a nivel mundial, obteniendo un IEQ (Index of Education Quality)sobre el promedio mundial establecido. Además, es el primer sistema educativo en Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica y el segundo a nivel mundial acreditado por la agencia AdvancEd; esto prueba sin lugar a dudas que nuestro sistema es de la más alta calidad”.

Por otro lado, Carmen Yulín explicó que “en un país donde 6 de cada 10 niños menores de 18 años están bajo el nivel de pobreza es indispensable fortalecer el sistema de educación pública. El Sistema Educativo de San Juan es ejemplo de que cuando se ponen los recursos en manos de los maestros y estudiantes se genera una comunidad escolar que fortalece nuestras comunidades”, terminó diciendo Carmen Yulín.

Durante los actos de graduación fueron destacados los siguientes estudiantes: