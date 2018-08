Alcaldesa de San Juan hará concierto en aniversario del paso del huracán María

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto informó que el 22 de septiembre habrá un concierto gratuito, el sábado 22 de septiembre, en el Coliseo Roberto Clemente, al cumplirse un año del paso por Puerto Rico del huracán María.

“Hasta ahora, va a estar el Coro de la Universidad de Puerto Rico, el Coro de Niños de San Juan, Choco Orta, Pirulo y la Tribu y Yolandita Monge”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

Cruz Soto mencionó que esa semana además se dará a conocer un documental grabado por la Fundación Somebody Help Us, creada por la alcaldesa.

“Vamos a hacer una serie de actividades conmemorativas del espíritu de los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero sobretodo, para recordar a los miles que murieron por la negligencia de la administración federal, de (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump y de la complicidad de algunos en la clase política puertorriqueña que decidieron bailar al son que le tocaba Trump en vez de parársele de frente y reclamar dignidad”, sostuvo.

El miércoles 20 de septiembre de 2017, el huracán María entró a Puerto Rico a las 6:15 de la mañana por el municipio de Yabucoa. Su paso por la Isla destruyó miles de residencias, carreteras, la totalidad de la estructura de energía eléctrica y telecomunicaciones. Cifras no oficiales estiman en miles las personas que murieron directa e indirectamente a consecuencia del fenómeno atmosférico.

El estimado de daños fluctúa entre los 80 a 125 mil millones de dólares.