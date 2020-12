Alcaldesa de San Juan no cierra la puerta a posible candidatura en el 2024

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo el martes que no descarta regresar al ruedo político en Puerto Rico para el 2024.

“Yo no descarto regresar a la política electiva en 2024 en Puerto Rico, pero puedo decir ahora que si lo hago sería para uno de dos, por acumulación o a la comisaría residente buscando desde el Partido Popular alianzas con el partido Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, y lo digo sin miedo”, dijo Cruz Soto en conferencia de prensa.

Por el momento, la alcaldesa mencionó que aceptó una oferta de trabajo en una universidad en Massachusetts, sin embargo, no reveló cuál.

“Yo acepté ya una oferta en una universidad prestigiosa en Estados Unidos. No estoy en libertad todavía de decir el nombre. Es en Massachusetts. Ellos van a hacer, cuando ellos entiendan, el anuncio. Esa oferta es para dos cosas primordiales. Una es para escribir un libro. A mi me da hasta un poquito de pena, sentimiento, porque la defensa que yo hice del pueblo de Puerto Rico en Estados Unidos se reconoce y aquí hay muchos puertorriqueños que le molestó eso y lo vieron ah, está buscando pauta. En Estados Unidos lo reconocieron por lo que era, una defensa para decir la verdad de lo que Donald Trump no estaba haciendo en Puerto Rico y causó la muerte de miles de ellos”, dijo Cruz Soto.

Explicó que el libro, a pesar de tener sus memorias como alcaldesa, además tendrá el tema sobre el manejo de crisis.

“El manejo de crisis es mantener un sistema tan alineado en términos de logística que el general del Ejército de los Estados Unidos me ha pedido ser como una de las personas que él va a entrevistar sobre cómo un civil hace procesos de logística en tiempos de crisis extrema”, dijo.

Otro de los trabajos que realizará será unos seminarios para atraer políticos de renombre sobre temas de cambio social.

Asimismo, mencionó que ha recibido acercamientos para entidades sin fines de lucro. Algunos con compensación y otros no.

Por otro lado, mencionó que también tiene ofertas para posteriormente regresar a Puerto Rico.

Uno de ellos es servir de enlace para ser puente entre el Congreso y Puerto Rico.