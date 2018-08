Alcaldesa de San Juan no va a limpiar la mugre con AAV

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo el lunes, que no será parte de la convocatoria hecha por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá para “limpiar la mugre” en el Partido Popular Democrático (PPD).

“Lo que van a ver de Carmen Yulín es la continuación de los diálogos patrios que eran un esfuerzo para escuchar al país dentro y fuera de sus estructuras políticas, independientemente de esas estructuras políticas”, dijo Cruz Soto en conferencia de prensa.

“Esto no es sobre candidaturas. Sobre mi futuro político te puedo decir, con total candidez, que yo no sé cuál va a ser mi futuro político. Pero yo sí sé que va a ser un futuro político estado desde las luchas de la gente. No necesariamente desde las maquinarias”, añadió quien insistió que no se expresará más sobre la situación del PPD.

Referente a la posición que mantiene en la Junta de Gobierno por el Distrito de San Juan, Cruz Soto explicó que el reglamento de la colectividad no permite que esa posición la tenga una persona distinta al alcalde o alcaldesa.

“Si en su momento eso se enmienda, yo tomaré la decisión”, explicó.

Los diálogos patrios se retomarán, dijo, a finales del mes se septiembre.

Por su parte, el secretario general del PPD, Carlos Delgado Altieri rechazó las expresiones emitidas por el exgobernador Acevedo Vilá en el que cataloga a esa colectividad como mugre que hay que limpiar, entre otras expresiones que giran en torno a la reorganización de ese partido o la creación de uno nuevo.

“Llamar mugre a esa estructura que se compone de miles de personas y señalar que la Junta de Gobierno se puede manipular, es faltar el respeto a quienes voluntariamente trabajan día a día por este partido”, dijo Delgado Altieri en declaraciones escritas.

“Este Partido no puede aceptar que se manchen las reputaciones de los que genuinamente creemos que es el instrumento de cambio para Puerto Rico. Pero ese instrumento no puede ser lacerado internamente; se necesita la unión de voluntades, que se establezcan puentes que permitan fortalecernos, un dialogo sosegado y respetuoso, añadió.