Alcaldesa de San Juan paga a empleados del Sistema de Salud Municipal de San Juan

SAN JUAN – La Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció que este viernes, 3 de agosto, pagará un total de $755,621.88 a 873 empleados del Sistema de Salud Municipal por concepto de los beneficios que la Ley 56 les concede por los recaudos en la facturación por servicios de salud. Desde diciembre de 2017 se han pagado $4,608,762.88.

“Mañana pagaremos a los empleados del Sistema de Salud de San Juan los beneficios de la Ley 56 que se les concede por los ingresos generados de la facturación por servicios de salud en el Hospital Municipal y los Centros de Diagnóstico y Tratamiento. El desembolso representa la mitad del pago que corresponde a $1,511,243.76. Tan pronto lleguen más recursos, cumpliremos con el pago de la otra mitad”, destacó la Primera Ejecutiva de San Juan en un comunicado de prensa.

Carmen Yulín dijo que “hasta la fecha, desde diciembre de 2017 se han pagado $4,608,762.88 en beneficios a nuestros empleados por diferentes conceptos. La Ley 56 concede a los empleados de Manejo de Emergencias y los de Sistema de Salud los beneficios que representan el 50% de los recaudos por concepto de servicios prestados a pacientes con planes médicos privados y pago directo. Los pagos que se harán este viernes a los empleados fluctúan entre $322.88 el monto menor y $968.65 el monto mayor.”.

Este pago se suma a los desembolsos que ya hemos pagado a nuestros empleados:

16 de julio – $77,689 a 229 empleados de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y el Centro de Control y Adopción de Animales por los beneficios acumulados por la facturación de los servicios que estas agencias municipales prestan

6 de julio de 2018 – $82,000 – estipendio de enfermeras y enfermeros.

28 de junio de 2018 – de $190,375 – a 56 empleados – licencia de vacaciones acumuladas en exceso.

28 de junio de 2018 – $876,025 – a 1,255 empleados de programas federales – el bono de Navidad.

22 de junio de 2018 – $42,269 – a 43 miembros de la Oficialidad de la Policía Municipal de las horas trabajadas en exceso en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

18 de junio de 2018 – $96,301 – 638 policías municipales- horas trabajadas en exceso en las últimas dos semanas de marzo y el mes de abril de 2018.

7 de mayo de 2018 – $137,000 – a los médicos residentes – por concepto de estipendio.

10 de enero – $241,241.43 – a Tenientes, Capitanes e Inspector de la Policía Municipal – por las horas trabajadas por el periodo trabajado del 5 al 16 de septiembre durante Irma y del 17 al 30 de septiembre durante María.

20 de diciembre de 2018 – $2,109,440.75 – a los policías municipales, Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, Departamento de Obras Públicas Municipal, Departamento de Salud Municipal, la Brigada de Impacto y la Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo – por horas en exceso trabajadas por el periodo del 5 al 16 de septiembre durante Irma y del 17 al 30 de septiembre durante María; y a los policías por horas extras correspondientes a los meses de julio agosto y septiembre.

Carmen Yulín dijo que “por otro lado, el Banco Gubernamental de Fomento nos debe $115.6 millones entre el exceso del CAE, en intereses ganados en nuestras cuentas que no nos han pagado y facturas sometidas para proyectos de construcción que el Banco Gubernamental de Fomento no pagó y tuvimos que pagar nosotros para terminar la obra. Además, el Banco Gubernamental tiene préstamos de $84.4 millones que hemos pagado y pre pagado y no nos han desembolsado. En estos momentos tenemos demandas vivas contra el Banco Gubernamental de Fomento y contra la Junta de Control Fiscal. Seguiremos dando la pelea por el dinero para proveer los servicios esenciales a nuestra gente de San Juan”.

“Siempre que los recursos estén disponibles y la nómina y los servicios básicos estén garantizados, continuaremos cumpliendo con nuestras obligaciones con los empleados municipales. Así ha sido en el pasado y así será en el futuro”, concluyó diciendo, Carmen Yulín Cruz Soto.