La Alcaldesa continúa diálogo comenzado en Puerto Rico para intentar que compañías de cruceros no cancelen sus visitas a San Juan”.

San Juan, Puerto Rico – La Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, asistirá hoy en Miami a la reunión de la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA, por sus siglas en inglés) que preside Michele Paige, para conocer, de primera mano, la posición de las compañías de crucero sobre la posible privatización del puerto de San Juan y los posibles pasos que estas tomarán si se llega a materializar la intención del gobierno. Además, la Alcaldesa buscará alternativas para que no continúen cancelaciones de cruceros.

“El gobierno central ha iniciado el proceso de privatización del puerto de San Juan sin tomar en cuenta el efecto que esto tendrá sobre los comercios del Viejo San Juan y sobre el turismo en general en Puerto Rico. Tampoco han tomado con seriedad la posición de las compañías que han apoyado a Puerto Rico, trayendo turistas en sus barcos. En ese sentido, ya estamos viendo el impacto de esta intención que comenzó bajo la dirección del exgobernador Ricardo Rosselló y que la gobernadora Wanda Vázquez ha continuado. Esta reunión servirá para ponernos a buscar alternativas para que no se cancelen los viajes a San Juan por el impacto negativo que esto tendrá en San Juan y Puerto Rico”, destacó la Primera Ejecutiva de San Juan en un comunicado de prensa.

Carmen Yulín explicó que “en San Juan nos oponemos a la privatización del Puerto de San Juan, sobre todo cuando el gobierno no ha escuchado a las compañías, por lo menos Royal Caribbean ha expresado su disponibilidad para apoyar en mejorar las instalaciones. Nada se sabe de este proceso de contratación con la empresa privada y, tal parece, que las propuestas y los proponentes no se darán a conocer hasta que se adjudique el mismo”.

La Primera Ejecutiva de San Juan señaló que “desde que asumí la Alcaldía en el 2013 tenemos una relación de trabajo con esta asociación de compañías de cruceros que sirven a San Juan. En aquel momento, nos plantearon que no venían cruceros a San Juan porque el comercio no estaba abierto en horas de la noche, que la zona histórica no tenía oferta cultural, que no estaba limpio y que no ofrecía seguridad que incluye emergencias médicas. Nos acercamos a los comerciantes y ellos aceptaron abrir si el municipio mejoraba la limpieza, la iluminación, la seguridad, emergencias médicas y la oferta cultural. Todas las partes cumplimos y ahora no podemos ceder a esta amenaza”.

La FCCA es una organización comercial sin fines de lucro compuesta por 21 líneas de cruceros miembros que operan cerca de 200 embarcaciones en aguas de Florida, el Caribe y América Latina. Creado en 1972, el mandato de la FCCA es proporcionar un foro para el debate sobre desarrollo turístico, puertos, seguridad y otros asuntos de la industria de cruceros. La FCCA trabaja con los gobiernos, los puertos y todos los representantes del sector público privado para maximizar el gasto de los pasajeros de cruceros, líneas de cruceros y empleados de líneas de cruceros, así como mejorar la experiencia de destino y la cantidad de pasajeros de cruceros que regresan como visitantes de estadía.

El Municipio de San Juan ha participado en las Convenciones Anuales de la organización desde el 2013, promocionando a San Juan como destino turístico independientemente de la participación de la Compañía de Turismo por la importancia que estas compañías de cruceros representan para San Juan. En octubre de este año, se ofreció una cena para los participantes para presentar el Parque Luis Muñoz Marín como parte de la oferta de San Juan y como una estrategia para que los cruceros pernocten en San Juan.

En la reunión de hoy, la Alcaldesa espera reunirse con los siguientes oficiales de la FCCA: