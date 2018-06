Alcaldesa paga el Bono de Navidad de programas federales

SAN JUAN – La Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, pagó el bono de Navidad a 1,255 empleados de programas federales con una inversión de $876,025 de fondos que tenían que ser utilizados antes del 30 de junio de este año.

Anticipó el pago de otras obligaciones con los empleados según vayan llegando los recursos”.

“Tal y como me he comprometido con los empleados del Municipio de San Juan, seguiremos cumpliendo con los pagos correspondientes a los distintos beneficios según vayan entrando los recursos. Hoy estamos pagando el bono de Navidad a empleados cuyos programas se subvencionan con fondos federales y que reconocen dicho beneficio. Aquellos empleados de propuestas federal que no reconocen este beneficio recibirán el bono de Navidad con el resto de los empleados municipales de fondos del municipio cuando estemos en posición de hacer este pago”, destacó la Primera Ejecutiva de San Juan en un comunicado de prensa.

Carmen Yulín dijo que “el bono de Navidad a empleados de programas de navidad que lo contemplan que se distribuyó hoy incluye empleados de las siguientes dependencias Desarrollo Infantil, Desarrollo Social y Comunitario, Vivienda, Desarrollo Económico y Turismo, Salud, Recreación y Deportes, Gerencia y Presupuesto, Desarrollo Integral de las Mujeres, el Sistema Educativo Municipal y el Colegio Universitario de San Juan”.

“No me he negado a pagar los beneficios de nuestros empleados. Todo lo contrario, según han ido entraron los recursos hemos cumplido. La semana pasada pagamos $96,301 de fondos municipales a 638 policías municipales por las horas trabajadas en exceso en las últimas dos semanas de marzo y el mes de abril. Asimismo, pagamos a 43 Oficiales las horas trabajadas en exceso en las Fiestas de la Calle San Sebastián con una inversión total $42,269. En enero pagamos a Oficiales de la Policía Municipal un total de $241,241.43 por las horas trabajadas por el periodo trabajado del 5 al 16 de septiembre durante Irma y del 17 al 30 de septiembre durante María”, indicó Carmen Yulín.

La Alcaldesa destacó que “el 20 de diciembre pagamos a los policías municipales las horas extras correspondientes a los meses de julio agosto y septiembre. Ese mismo día, también se pagaron las horas extras del personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, Departamento de Obras Públicas Municipal, Departamento de Salud Municipal, la Brigada de Impacto y la Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo con una inversión total de $2,109,440.75”.

“Siempre que los recursos estén disponibles y la nómina y los servicios básicos estén garantizados, continuaremos cumpliendo con nuestras obligaciones con los empleados municipales. Así ha sido en el pasado y así será en el futuro”, concluyó diciendo, Carmen Yulín Cruz Soto.