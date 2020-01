FAJARDO – Diana Méndez de Meléndez, primera dama del municipio de Fajardo, informó que la casa alcaldía se convirtió en un centro de acopio para recibir ayudas para los residentes del área Sur de la isla que se han visto afectado por los constantes temblores de tierra.

“Casas, escuelas, iglesias, edificios derrumbados o muy dañados, derrumbes en carreteras, niños y adultos durmiendo a la intemperie, muchas lágrimas, sufrimientos y dolor, parece una película de terror, pero no, es la realidad que están viven hermanos puertorriqueños tras los temblores y terremotos que nos han afectado. Tenemos que extender nuestra mano y llevarles toda la ayuda que podamos”, manifestó Méndez de Meléndez.

La primera dama dijo que están recibiendo: casas de campaña y toldos, agua, sábanas, toallas y frisas nuevas, pañales desechables de bebé, pañales desechables de adultos, toallitas húmedas, repelentes de mosquitos, artículos de higiene personal de niños, artículos de higiene personal de adultos tales como: toallas sanitarias femeninas, desodorante, pasta, cepillo dental, peinillas y cepillo, shampoo, acondicionador, jabón en barras y líquido, desinfectantes de manos, rasuradores, crema de afeitar, ponchos y capas, gorras y sombreros para protegerse del sol, protector solar, radios portátiles, baterías, linternas y tijeras.

También están recibiendo artículos de primeros auxilios tales como: curitas, gazas, “tape”, alcoholitos, yodo, crema antibiótica, medicamentos “over the counter” como analgésicos aspirinas, Tylenol, Ibuprofen, medidores de glucosa y cintillas. Otros artículos que aceptan son: toallas desinfectantes (cloros, lysol y otros), juguetes, libros de pintar, crayolas, juegos de mesa, papel higiénico, merienditas y snacks, “Ensure”, comidas enlatadas no perecederas y alimentos para mascotas. Cabe destacar, que no se está recibiendo ropa ni dinero.

“Nuestro pueblo siempre es muy bondadoso, hoy, una vez más tocamos tú corazón para des a nuestros hermanos en necesidad”, enfatizó Méndez de Meléndez. Toda la ayuda recopilada será llevada por personal del municipio a los residentes de los pueblos afectados en el área Sur.

Los artículos se están recibiendo desde ayer y se extenderá durante la siguiente semana, en un horario de 9:00am hasta las 4:00pm. Para más información pueden comunicarse al 787.863.4013, 787.863.1400 y 787.863.0005.