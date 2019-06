Alegan se corrigieron señalamientos auditoría Parques Nacionales

SAN JUAN – Adriana Sánchez, secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), agencia que cobijó la antigua Compañía de Parques Nacionales, reaccionó a los hallazgos de una auditoría divulgada el lunes por la Oficina de la Contralora.

“El programa de Parques Nacionales llegó al Departamento de Recreación y Deportes primero y ahora está en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). La auditoría que se publicó comprende el periodo de 2014 al 1 de agosto de 2018. Quiere decir que comenzó exactamente el día después que se disolvió la Compañía de Parques Nacionales y entró al Departamento de Recreación y Deportes y acabó el día antes que se firmara la ley que transfería el programa del DRD al DRNA”, explicó Sánchez en entrevista radial (WKAQ).

La auditoría revela que el DRD no había preparado ni había enviado al gobernador ni a la Asamblea Legislativa, los informes anuales y las recomendaciones sobre las áreas designadas como parques nacionales. Tampoco había preparado un inventario de las áreas de valor para posible designación como parques nacionales, contrario a la Ley 107-2014, creadora del Programa.

Asimismo, la auditoría de tres hallazgos señala que el programa no mantuvo una cuenta contable segregada de los ingresos generados por el DRD en su conjunto. Además, en los expedientes no se encontraron los contratos de 71 de los 73 espacios alquilados a casas móviles en la playa “Seven Seas” en Fajardo, no había evidencia de cobro en los expedientes de algunos arrendatarios de casas móviles, y se hallaron otras deficiencias con los ingresos y cuentas por cobrar.

De otra parte, los auditores encontraron que los empleados que realizaban las funciones de recaudadores, no contaban con el nombramiento según dispone el Reglamento de Recaudaciones. Además, las conciliaciones bancarias que se realizaron del 2015 al 2018, no tenían la firma de quien las preparó, ni evidencia de que fueron revisadas y aprobadas por el director de Finanzas.

“La auditoría hace cuatro señalamientos generales, o más grandes, uno es sobre informes anuales radicados a la Asamblea Legislativa. En ese caso, comienza cuando se está transicionando, luego tenemos cambio de administraciones, el huracán, tenemos cambio de jefes en Recreación y Deportes. Esa observación se va a estar atendiendo”, dijo la titular del DRD.

“En cuanto a las recaudaciones y la segregación de cuentas, realmente ese señalamiento y esa observación se identificó y en 2018 cuando yo entré al departamento, en las conversaciones con los auditores de la contralora, nos pusieron al día con ciertas cosas que estaban pasando, entre ellas esa. Ya eso se corrigió”, aseguró.

La funcionaria señaló que de ahora en adelante el DRD le dará el apoyo necesario al DRNA para que puedan atender las observaciones que hayan sobre la Compañía de Parques Nacionales.

“Muchas de ellas ya están corregidas realmente. Es una cuestión de poner a la Oficina de la Contralora en posición de tener la data que necesita. Es una opinión cualificada, lo que significa que son algunas observaciones pero nada significativo”, afirmó.