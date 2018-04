Alertan sobre supuesto fraude en instalaciones solares

SAN JUAN – El director de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor de Energía (OIPC), José Pérez Vélez, alertó a los ciudadanos a protegerse contra el fraude de compañías e individuos que no están certificados para instalar equipos de energía renovable.

“Tras el paso del huracán María muchas personas han optado por instalar en sus residencia y negocios equipos de energía renovable, en especial energía solar. Sin embargo, hemos recibido a consumidores quejándose sobre el mal diseño y funcionamiento de los sistemas mal instalados y a los que la Autoridad de Energía Eléctrica no les autoriza la interconexión por no estar certificados los sistemas y los instaladores. Así también, otras personas han sido víctimas de timo, y no les han instalado lo que compraron. Mi exhortación a los ciudadanos es estar atentos a los individuos que aprovechando la crisis, se dedican a timar a los clientes. Estoy dando la voz de alerta para que se orienten sobre los requisitos que deben solicitarle a quien vayan a contratar para realizar esta labor”, precisó Pérez Vélez.

Entre las recomendaciones que ofrece el Director de la OIPC para que los ciudadanos no sean víctimas de este fraude, es que les exijan los documentos, licencias y certificaciones a las personas contratadas. Para diseñar el sistema que será instalado en su residencia, según se establece en el Reglamento que emite la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), tendrán que ser Ingenieros Profesionales debidamente colegiados y licenciados para ejercer la profesión.



Además, el Reglamento en su Artículo 14 (A), establecen los requisitos profesionales y educativos para el instalador de Sistema Eléctrico. Esta persona debe ser Perito Electricista o Ingeniero Electricista; deberá presentar copia certificada que indique el haber aprobado y tomado un curso que cumpla con los siguientes requisitos: el curso tiene que ser de un mínimo de 30 horas contacto; el curso debe haber sido ofrecido o convalidado por el colegio profesional del Solicitante como curso de educación continuada, entre otros.



“Ninguna persona podrá instalar sistemas fotovoltaicos o componentes eléctricos de cualquier otro sistema de energía renovable, sin contar con un Certificado de Instalador de Sistemas Eléctricos Renovables vigente, como lo establece el Reglamento. También, se tendrá que instalar de acuerdo al diseño hecho por el Diseñador, y deberá remitir al cliente copia de los planos de diseño firmados y sellados por el Diseñador”, explicó Pérez Vélez.

De surgir cualquier duda sobre los servicios que serán o ya fueron contratados, las personas se pueden comunicar con la OIPC en el 787-523-6962.