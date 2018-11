‘Alianza del Guardián de Mi Hermano’ anuncia a los ganadores de la Competencia del Reto Comunitario

La Fundación Obama también anuncia MBK Rising! (MBK Ascendente), una convocatoria nacional que conmemora el quinto aniversario de El Guardián de Mi Hermano.

(Foto/Suministrada)

CHICAGO – Hoy, la Alianza “El Guardián de Mi Hermano” (MBK Alliance), una iniciativa de la Fundación Obama, anunció a los ganadores de su concurso inaugural de la Competencia del Reto Comunitario MBK. La Fundación seleccionó 19 organizaciones a través de 10 estados y Puerto Rico como modelos nacionales para expandir las iniciativas basadas en la evidencia para reducir la violencia juvenil, desarrollar programas de mentores efectivos y mejorar de manera considerable las vidas de niños y jóvenes de color. Hay diez “Comunidades de Impacto Nacional” ganadoras y nueve “Comunidades Semillas”.

Las comunidades ganadoras representan a todas las regiones del país, fuertes asociaciones público-privadas, y diversas ciudades, zonas rurales, las Naciones Tribales, y barrios de todos los tamaños. Las organizaciones ganadoras compartirán más de $ 5 millones en subvenciones, asistencia técnica directa y apoyo de evaluación. Jóvenes y líderes de muchas de las organizaciones participarán en la Cumbre de 2018 de la Fundación Obama en Chicago en Noviembre 18-19.

La Alianza MBK también anunció que será el anfitrión de MBK Ascendente! su primera convocatoria nacional. MBK Ascendente reunirá a la creciente red de comunidades de MBK y niños y jóvenes de organizaciones centradas en el color, jóvenes de color, funcionarios electos y líderes intersectoriales para unirse al presidente Obama para celebrar el progreso, destacar lo que funciona y elevar las voces de juventud.

La reunión se llevará a cabo en Oakland, California, en Febrero de 2019, con motivo del quinto aniversario del lanzamiento inicial de El Guardián de mi Hermano por parte del Presidente Obama. El Guardián de Mi Hermano Oakland, El Guardián de Mi Hermano y el Guardián de Mi Hermana San Francisco, copresidirán el comité anfitrión. MBK Ascendente! es solo por invitación, pero los jóvenes interesados y los profesionales que trabajan para abordar los problemas alineados pueden revisar la información de la solicitud en obama.org/mbka/rising/. La inscripción se abre el Miércoles 5 de Diciembre.

COMUNIDADES DE IMPACTO NACIONALES



• NACA Inspired Schools Network / MBK Albuquerque (Albuquerque, NM)

• Mass Mentoring Partnership, Inc. / MBK Boston (Boston, MA)

• Black Family Development Inc. / MBK Detroit (Detroit, MI)

• Youth Guidance and ThriveChicago / MBK Chicago (Chicago, IL)

• Change Happens / MBK Houston (Houston, TX)

• Liberty Hill Foundation / MBK LA County (Los Ángeles, CA)

• Sierra Health Foundation Center for Health Program Management / MBK Sacramento Collaborative (Sacramento, CA)

• Puerto Rico Community Foundation / Puerto Rico MBK (San Juan, PR / Loíza, PR)

• Urban Strategies Council / MBK Oakland (Oakland, CA)

• Nepperhan Community Center, Inc. / Yonkers MBK (Yonkers, NY)



COMUNIDADES NACIONALES SEMILLAS



• Juma Ventures (Atlanta, GA)

• Youth Leadership Institute – Fresno Boys and Men of Color (Fresno, CA)

• African-American Empowerment Network (Omaha, NE)

• Orlando Community & Youth Trust Inc. (Orlando, FL)

• RYSE (Richmond, CA)

SUBVENCIONES SEMILLAS DE CHICAGO

• BUILD, Inc. (Chicago, IL)

• Lawndale Christian Legal Center (Chicago, IL)

• New Life Centers of Chicagoland, PFN (Chicago, IL)

• South Shore Drill Team y Performing Arts Ensemble (Chicago, IL)

Descripciones detalladas de cada Proyecto se pueden conseguir en Obama.org/MBKA

“Después de un exhaustivo proceso de solicitud y revisión, hemos identificado una cohorte de comunidades y organizaciones que creemos que pueden mostrar a la nación lo que se necesita para construir comunidades seguras y de apoyo donde los niños y los jóvenes de color puedan prosperar”, dijo Michael D. Smith, Ejecutivo Director de la Alianza MBK y Director de Programas de Oportunidades para Jóvenes en la Fundación Obama. “El equipo de la Alianza MBK está comprometido a proporcionar a estas comunidades las herramientas, el apoyo y el acceso que necesitan para acelerar el impacto que no solo satisface las necesidades urgentes de hoy, sino que también aborda las barreras sistémicas que impiden que muchos de nuestros niños logren sus sueños”.

“El presidente Obama ha dicho que estará comprometido con la misión de el Guardián de Mi Hermano por el resto de su vida”, dijo Broderick D. Johnson, presidente del Consejo Asesor de la Alianza MBK. “Esta inversión que estamos anunciando hoy en una gama de comunidades en todo el país significa este compromiso. Y envía un mensaje a los líderes de todos los sectores, público y privados; sin fines de lucro y corporaciones, que tomará medidas de todos para garantizar que todos los jóvenes tengan todas las oportunidades para alcanzar sus sueños. Los códigos postales no deberían importar. Donde alguien comienza en la vida no debería importar. La raza y la etnicidad no deberían importar. Hoy, estamos encantados de aplaudir a estas organizaciones y a todas las demás que trabajan arduamente para mejorar los resultados de la vida de los niños y jóvenes de color. A través de este esfuerzo, y a través de nuestra relación continua con todas las comunidades de MBK, estamos comprometidos a acelerar el progreso y estimular la acción en todo el país.”



Las Comunidades impactadas recibirán:



• Compromiso de dos años liderado por la Alianza MBK y socios de implementación para identificar brechas y activos, desarrollar recomendaciones y respaldar un plan de implementación;

• Acceso a los socios de implementación y contenido para asesorar sobre el desarrollo global del “Plan de Acción Local” y la infraestructura a largo plazo para sostener el trabajo;

• Entre $ 100,000 y $ 500,000 por mas de dos años para replicar o escalar las intervenciones de tutoría o prevención de violencia juvenil; y

• $ 50,000- $ 75,000 por año, durante dos años, en fondos compensatorios para respaldar organizaciones con el propósito de contratar a Coordinadores de la Comunidad de la Alizanza MBK.

Comunidades semillas y organizaciones recibirán:

• Acceso a los socios de implementación y contenido de la Aliana MBK para asesorar sobre el desarrollo del plan general y la infraestructura a largo plazo para sostener el trabajo; y

• $ 50,000 para intervenciones piloto en prevención de violencia y / o tutoría para una subpoblación de niños y jóvenes de color en la comunidad.

Como Chicago es la ciudad natal de la Fundación Obama, la Alianza MBK invertirá en un proceso general de planificación y participación en Chicago, así como en un modelo de cohorte único de cinco organizaciones, incluyendo un ganador de Impacto y cuatro Comunidades Semillas, que están promoviendo soluciones innovadoras para hombres jóvenes en las áreas sur, oeste y suroeste de la ciudad. Además, el California Endowment se ha asociado con la Alianza MBK para financiar las Comunidades de Impacto seleccionadas en forma competitiva del Estado de California.

Además de las comunidades ganadoras, la Fundación Obama también publicó una lista de MBK Communities to Watch (Comunidades MBK para Ver) en su sitio web hoy. Si bien la Alianza MBK no pudo ofrecer financiamiento a estas comunidades a través del Concurso de Desafío Comunitario, las organizaciones en esta lista demostraron claramente un historial consistente de éxito en el trabajo a favor de niños y jóvenes de color y presentaron planes prometedores para el futuro. La Alianza MBK continuará brindando apoyo a la red más amplia de comunidades que postularon para la competencia y a aquellas que aceptaron el desafío comunitario de MBK.



A principios de esta semana, la Alianza MBK lanzó MBK Network (Red MBK), una plataforma para ofrecer herramientas, recursos y oportunidades de convocatoria diseñadas para reforzar MBK Communities (Comunidades MKB) y organizaciones alineadas, al tiempo que promueve la acción, fortalece las intervenciones y destaca y difunde las prácticas y políticas que funcionan.

Las solicitudes para el concurso Reto Comunitario MBK se aceptaron en abril y mayo de este año. La Fundación Obama recibió más de 100 solicitudes de todo el territorio continental de los Estados Unidos y Puerto Rico de cerca de 1,000 solicitantes registrados. La Fundación Obama llevó a cabo un riguroso proceso de revisión, que incluyó la revisión por parte de los líderes de campo, consultas con profesionales y expertos, entrevistas en video con los equipos completos del proyecto y visitas a todas las organizaciones finalistas.

MBK Alliance se ha asociado con Cities United y MENTOR: The National Mentoring Partnership para brindar su experiencia organizativa a lo largo del proceso de solicitud de la competencia y la incorporación de comunidades ganadoras. La competencia es posible gracias al generoso apoyo de la Fundación Ford y W.K. Fundación Kellogg. Microsoft Corp. también es un generoso partidario de la Fundación Obama, incluido el apoyo de la Alianza MBK y las iniciativas que fomentan comunidades seguras y saludables.

Antecedentes del Reto de la Comunidad MBK

A través del Reto Comunitario de El Guardián de Mi Hermano, lanzado por el presidente Obama en 2014, casi 250 comunidades en los 50 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia aceptaron el llamado a la acción para adoptar enfoques innovadores, fortalecer los apoyos y construir escalas de oportunidades para niños y jóvenes de color y otros jóvenes desatendidos. El Desafío Comunitario de 2014 solicitó que los líderes locales públicos y privados convocaran a sus comunidades y jóvenes para desarrollar un plan de acción local, que incluiría objetivos concretos, un protocolo para el seguimiento de datos, puntos de referencia para el seguimiento del progreso y recursos disponibles para apoyar los esfuerzos comunitarios.

Desde el lanzamiento del Desafío comunitario 2014, las comunidades han formado grupos de trabajo locales, han contratado personal y han hecho grandes avances en desafíos complejos, que incluyen déficits de mentores, reforma de la disciplina escolar, alfabetización y relaciones entre los jóvenes y la aplicación de la ley. Algunos estados, incluidos Nueva York, Michigan y Ohio, han formado alianzas de Desafío Comunitario MBK en todo el estado, que proporcionan recursos financieros y en especie.

El presidente Obama lanzó El Guardián de Mi Hermano en febrero de 2014 para abordar las persistentes brechas de oportunidades que enfrentan los niños y jóvenes de color y garantizar que todos los jóvenes puedan alcanzar su máximo potencial. En 2015 se lanzó la Alianza El Guardian de Mi Hermano (Alianza MBK), inspirada en El Guardián de Mi Hermano, para escalar y sostener la misión. A finales de 2017, la Alianza MBK se convirtió en una iniciativa de la Fundación Obama. Dentro de la Fundación Obama, la Alianza MBK dirige un llamamiento nacional a la acción intersectorial centrado en la creación de comunidades seguras y de apoyo para los niños y jóvenes de color, donde se sienten valorados y tienen vías claras de oportunidades. www.obama.org/MBKA