Almuerzos para todos los niños en comedores escolares

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

SAN JUAN – A raíz de la pandemia la inseguridad alimentaria aumentó en Puerto Rico, por lo que los comedores escolares por orden ejecutiva comenzaron a suministrar almuerzos a todos los niños de 1 a 18 años.

“Los comedores escolares están abiertos ofreciendo almuerzos a niños de 1 a 18 años en horario de 11:00 a.m. a 12:00 pm. Y 11:30 a.m. a 12:30 p.m., no importa si el niño está matriculado en la escuela o no, todos pueden pasar a recoger sus almuerzos dentro de ese horario”, aseguró la supervisora de los comedores escolares, Alexandra Malavé.

La dinámica es que el padre vaya hasta el comedor escolar y diga cuanto almuerzo necesita, “en muchas ocasiones para mantener un control de la cantidad le pedimos que nos de los nombres de los estudiantes para saber la cantidad de almuerzos que se entregaron por día y sacar el numero de almuerzos que se deben confeccionar para el día siguiente”, dijo Malavé.

“No necesariamente cuando vaya a buscar el almuerzo tiene que llevar el menor, pero si debe decir cual es la cantidad de almuerzos que necesita, porque nosotros hacemos un aproximado dependiendo de la cantidad de estudiantes que vaya día a día”, explicó.

Los comedores escolares no solo están trabajando los almuerzos ‘wrap and go’, sino que también estan trabajando con grupos que solicitan los servicios de almuerzos y los llevan a sus comunidades: en Río Grande en la Finca Galateos estarán recogiendo los almuerzos para entregarlos a los niños de la comunidad puerta a puerta.

Mientras en Kelly School en Luquillo llegaron al acuerdo de que comenzarán a entregar almuerzos de los comedores escolares mediante a servi-carro.

“Yo superviso los comedores de los municipios Loíza, Río Grande, Luquillo y Culebra y desde que comenzamos a operar no se ha perdido una cantidad significativa de comida porque trabajamos en base a una cantidad promedio y vamos midiendo día tras día, sin embargo, estoy segura de que si los lideres comunitarios se ofrecen a ayudar podríamos impactar a mas niños que quizás por falta de transportación no están recibiendo el almuerzo diario”.

“El niño o el padre puede ir a buscar los almuerzos a la escuela que más cercana le quede de su casa o del lugar que se encuentre. Es importante que los lideres de comunidades a que apoyen estas iniciativas y ayuden a repartir los alimentos en sus comunidades, ya que muchas veces se pierden las ayudas porque los padres no tienen la facilidad de ir a recoger los alimentos”, reiteró.

Del mismo modo, el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez hizo un llamado a las “entidades sin fines de lucro, incluyendo los municipios, que anteriormente hayan participado en el Programa de Verano, que se una al esfuerzo. Pueden solicitar los almuerzos necesarios para la población que atienden entre las edades de uno a 18 años. Esto será de gran ayuda para llegar a la mayor cantidad de niños y jóvenes que requieran de un almuerzo sano y balanceado confeccionado en nuestros comedores escolares”, agregó el funcionario.

Los padres, madres o encargados de cualquier menor de edad podrán pasar por cualquiera de los más de 650 comedores escolares abiertos cercanos a su residencia y recoger las raciones. No será necesario solicitar el servicio por escrito (formulario o compromiso de padres) ni proveer número de estudiante y tampoco llevar consigo al menor.

Según Hernández hasta la semana pasada se habían entregado un total de 245,130 almuerzos, lo que representa un aumento de 39 por ciento en comparación a los 152,334 que se habían distribuido previo a la otorgación de la dispensa de ‘Food Nutrition Services’, adscrita al Departamento de Agricultura Federal, que extendió el Programa de Servicios de Alimentos de Verano (PSAV) a todos los menores de 18 años.

El programa de verano se estará ofreciendo desde 28 de septiembre hasta el 31 de diciembre.