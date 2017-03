Amanda Serrano arremete contra las campeonas argentinas Sabrina Pérez y Alejandra Oliveras

CAROLINA – Una de las figuras más dominantes del boxeo femenino, Amanda ‘The Real Deal’ Serrano ( 31-1-1, 23 KO ) de Carolina, Puerto Rico se encuentra en la búsqueda de convertirse en campeona mundial de cinco divisiones de peso para lograr ser la primera mujer en lograrlo tanto en el boxeo femenino como en el boxeo profesional puertorriqueño.

Luego de vencer por decisión unánime a la campeona mundial de dos divisiones, Yazmin ‘La Rusita’ Rivas de México para retener el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría de las 122 libras, Serrano busca bajar a la división de las 118 libras para retar a la actual campeona de dicho organismo, Sabrina ‘La Muñequita’ Pérez ( 16-0-1, 2 KO ) de Argentina.

“Sabrina ( Pérez ) fue campeona mundial ( OMB ) de las 122 libras al mismo tiempo que yo era campeona de las 126 libras. Cuando ella supo de mi interés de bajar a las 122 libras, rápido ella se fue a las 118 libras”, dijo entre risas Amanda Serrano que continuó, “ahora que ella está en las 118 libras y yo quiero ese título, ella no aparece. Creo que ella es una muñequita como se hace llamar, pero con ruedas y por eso se puede escapar. Ella y su equipo saben que estoy dispuesta a viajar nuevamente para Argentina. Ya quisiera que esto fuera como el boxeo de hombres porque así me pagarían como le han pagado a Golovkin por no querer enfrentarlo”.

En agosto del año 2014, la explosiva boxeadora puertorriqueña viajó hacia Argentina donde se coronó campeona mundial de la OMB en la categoría de las 135 libras, esto al vencer por nocaut en el sexto asalto a la localista, Maria ‘Tily’ Maderna, quien llevaba tres defensas exitosas del título.

Por otra parte, la boxeadora argentina Alejandra Oliveras, una camapeona mundial de cuatro divisiones al igual que Serrano, estará regresando al cuadrilátero el 8 de abril en Argentina, luego de un año y nueve meses de inactividad.

Oliveras, tiene programado pelear por la vacante correa mundial del organismo no reconocido con sede en Argentina llamado WPC ( World Pugilism Commission ) ante la mexicana Lesly “Explosiva” Morales.

“Oliveras lleva casi dos años sin pelear y su oponente Morales lleva dos derrotas corridas ante rivales que no son de clase mundial. Peleas como estas son las que dañan al boxeo femenil y lo peor de todo es que Oliveras está diciendo por todos lados que será una pelea histórica porque será campeona de cinco divisiones y a la fanaticada no se le miente”, dijo Serrano.