Amanda Serrano defenderá en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – Por primera vez en Puerto Rico, dos boxeadoras clasificadas entre las mejores 10 en la lista ‘libra por libra’ se enfrentarán este jueves, 25 de marzo en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan. El evento se transmitirá en vivo a las 9:00 pm (hora del Este) en NBC Sports Network y la aplicación NBC Sports en los Estados Unidos y Puerto Rico.



La puertorriqueña Amanda Serrano, campeona mundial de 7 categorias de peso, defenderá sus cetros mundiales de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 126 libras ante la campeona mundial de tres categorías, Daniela ‘La Bonita’ Bermúdez, de Argentina, pero debido al impacto de este combate, el título mundial vacante de la Organización Internacional de Boxeo (IBO, por sus siglas en inglés) ha sido añadido.



“Esta pelea es una de las más grandes del boxeo femenino y para peleas de esta magnitud la IBO siempre dice presente. Boxeadores como Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Triple G (Gennady Golovkin), Anthony Joshua y otros lo han ganado y nosotros vamos por eso y mucho más”, dijo Jordan Maldonado, entrenador y manejador de Serrano.



Serrano (39-1-1, 29 KOs), quien es parte de la prestigiosa lista de campeones mundiales unificados de Puerto Rico junto a José ‘Chegui’ Torres, Carlos Ortiz, Félix ‘Tito’ Trinidad y Danny García, afirmó que “Puerto Rico ha tenido campeones unificados pero no indiscutibles y con el favor de Dios lo lograré este año. Recién me acabo de enterar que el título mundial de la IBO fue añadido para mi pelea y cada vez estoy más cerca de darle a Puerto Rico otra página más para la historia. Seguiremos con grandes triunfos para la isla, la preparación fue excelente y quedará demostrado”.



“Este jueves lograré mi victoria número 40 y con el favor de Dios, el nocaut número 30 de mi carrera”, sentenció Serrano.



Sobre los planes de Serrano, Maldonado explicó que,”la campeona de la AMB es Jelena Mrdjenovich y de la FIB es Sarah Mahfoud. Esos son los nombres que queremos para darle a Puerto Rico su primera campeona indiscutible. Amanda esta lista para lo que venga y estamos trabajando en lograrlo, pero el enfoque ahora es Bermúdez, que desde el 2019 lleva pidiendo la pelea con Amanda y Puerto Rico será testigo de una gran pelea”.



En la ‘lista libra por libra’ de ESPN y de la revista The Ring, Serrano se encuentra en la cuarta posición y Bermúdez en la octava.



Bermúdez (29-3-3, 10 KOs), ha reinado en 3 divisiones (115, 118 y 122 libras) y tiene victorias sobre las campeonas mundiales: Mariana ‘Barby’ Juarez, Marcela Acuña, Edith Soledad Matthysse, Irma Garcia, Mayerlin Rivas, Linda Laura Lecca, y Alys Sánchez.



Serrano, campeona en siete divisiones (115, 118, 122, 126, 130, 135, 140) ha derrotado a las campeonas mundiales: Maria Maderna, Yazmin ‘La Rusita’ Rivas (única mexicana campeona mundial de 3 divisiones), Olivia Gerula, Heather Hardy, Fatuma Zarika y Dahiana Santana.