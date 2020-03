Amanda Serrano enfrentará a la campeona indiscutible de las 135 libras Katie Taylor

NUEVA YORK – La campeona mundial de siete categorías de peso Amanda Serrano, de Puerto Rico y la campeona indiscutible de las 135 libras, Katie Taylor, de Irlanda, chocarán en una super pelea en el Manchester Arena, el sábado 2 de mayo, cuando la leyenda irlandesa exponga todos sus títulos mundiales contra la sensación del boxeo boricua en combate que será televisado en vivo por DAZN y Sky Sports.



La campeona mundial de dos divisiones Taylor, puede fortalecer su estatus como una de las mejores boxeadoras del deporte contra Serrano en la misma noche que Dillian Whyte arriesgará sus ambiciones de título mundial en un gran encuentro de peso pesado contra el temible Alexander Povetkin.



Taylor (15-0, 6 KOs) selló una amplia victoria por puntos sobre Christina Linardatou para reclamar el título de la Organización Mundial de Boxeo en las 140 libras en noviembre, luego de convertirse en la campeona indiscutible de peso ligero cuando venció a Delfine Persoon en Nueva York.



Serrano (38-1-1, 28 KOs) obtuvo una victoria por decisión unánime sobre Heather Hardy en el Madison Square Garden en septiembre y en enero venció por nocaut técnico en el tercer asalto a Simone Da Silva en duelo celebrado en la cuidad de Miami.



“Es una pelea de la que parece haber hablado durante años, así que me alegro de que finalmente esté oficial”, dijo Taylor. “Es una pelea masiva y una que he estado esperando por mucho, mucho tiempo”.



“He estado trabajando duro en el campamento de entrenamiento en los Estados Unidos desde el comienzo del año, así que es genial tener una fecha en la que pueda concentrarme ahora y no puedo esperar”.



“Estoy feliz de que finalmente hayamos hecho esta gran pelea porque tanto yo como Katie merecemos estar en esta posición”, dijo Serrano. “Si bien nuestra pelea podría haber sido la estelar, todavía estoy agradecida de que esté sucediendo”. No voy a hablar mal de Katie, ya que sé que no lo hará conmigo, así que lo dejaré así. Una cosa que es segura es que ambas lo dejaremos todo en el ring. Gracias a mi Promotor Lou DiBella, Eddie Hearn, Matchroom Boxing, DAZN y Katie Taylor por esta gran oportunidad. ¡Nos vemos en Manchester!”.



“Katie Taylor contra Amanda Serrano por todos los títulos mundiales del peso ligero. Esta es la pelea femenina más grande de todos los tiempos”, dijo Eddie Hearn. “Toda Irlanda y Puerto Rico van a estar viendo esta absoluta guerra entre la campeona indiscutible y la campeona de siete divisiones. ¡Esto no se hace más grande!”



“Estoy orgulloso de co-promocionar esta histórica pelea con Matchroom, y que aparezca en una cartelera masiva en Manchester”, dijo Lou DiBella. “Dos de las mejores boxeadoras de todos los tiempos se enfrentarán por la supremacía del boxeo. Amanda no rehuyó volver a subir de peso ó pelear en el Reino Unido. Ella abraza la idea de ganar en el camino y consolidar el estrellato internacional”.