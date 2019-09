SAN JUAN – Teniendo en cuenta que su oponente no tiene derrotas en 22 salidas, la ocho veces campeona mundial en siete divisiones Amanda Serrano, no ha escatimado en sus entrenamientos para su importante pelea del viernes, 13 de septiembre en el Teatro Hulu del Madison Square Garden, localizado en la cuidad de Nueva York.



Serrano (36-1-1, 27 KOs), buscará convertirse campeona mundial por novena ocasión cuando se enfrente a la campeona mundial peso pluma (126 lbs) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Heather Hardy (22-0, 4 KOs), de Brooklyn. La pelea contará con transmisión en vivo por la aplicación DAZN.



“Estoy súper lista y emocionada para esta pelea. Hemos hecho un buen campamento con guanteos buenos con boxeadores técnicos y pegadores. Mi campamento siempre incluye guanteos con varones porque son los únicos que no se quejan”, afirmó entre risas la natural de Carolina, Puerto Rico.



“Les doy duro y ellos también y sin miedo. Sé que no existe mujer con la fuerza y el boxeo de ellos y aprovecho para darle las gracias a Duke Mikah (23-0, 19 KOs), Pablo Valdés (3-0, 3 KOs), mi hermana Cindy (Serrano), que tiene un boxeo muy fino y la boxeadora amateur Meagan Owen, que es una de las mejores acá en los Estados Unidos”, dijo Serrano.



“Todo lo demás está corriendo perfecto. Le prometo a Puerto Rico que tendremos otro título mundial”.



El entrenador y manejador de Serrano, Jordan Maldonado, explicó que “Amanda siempre entrena al 100 por ciento con mucha agresividad y entusiasmo. Ese es su estilo de pelea, pero incluimos para este campamento al reconocido entrenador Gary Stark, Jr., que nos dio la mano en lo que al boxeo técnico táctico se refiere. Esto no es cambiar de estilo de pelea, solo que hay que estar listos para todo tipo de desenlace que pueda ocurrir”.



Serrano, es la única exponente mujer u hombre en el deporte del boxeo profesional, que ha ganado títulos mundiales en siete categorías de peso bajo uno ó varios los cuatro organismos reconocidos mundialmente (OMB, CMB, AMB y FIB), superando a los legendarios boxeadores Óscar de la Hoya y Manny Pacquiao, quienes han ganado títulos mundiales reconocidos en seis categorías de peso.



La cartelera será estelarizada por la pelea de eliminatoria mundial de las 135 libras entre Devin Haney y Zaur Abdullaev.