Amanda Serrano fue nombrada ‘Atleta del Año’ de la Parada Puertorriqueña en Nueva York

NUEVA YORK – Para el domingo, 9 de junio de 2019, El Desfile del Día Nacional de Puerto Rico celebrará en su edición número 62 a los líderes, educadores, artistas y celebridades que han dejado una huella cultural en esta nación. Su misión es crear una conciencia y apreciación nacional de la cultura puertorriqueña y su contribución a los Estados Unidos.

Cada año, la parada se abre paso por la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York el segundo domingo de junio, en honor a los más de 8 millones de puertorriqueños de todo el mundo. El evento, que comenzará a partir de las 11:00am (hora del Este), se ha convertido en la mayor manifestación de orgullo étnico y cultural en la ciudad de Nueva York, con cerca de tres millones de espectadores al año, lo que lo hace uno de los desfiles más grandes del país.

La boxeadora Amanda Serrano, natural del pueblo de Carolina y residente en Brooklyn, ha sido nombrada como ‘Atleta del Año’ luego de hacer historia en ganar títulos mundiales en siete divisiones de peso (115, 118, 122, 126, 130, 135 y 140 libras).

“Estoy muy emocionada por este honor. Siempre veo la parada con mi familia y he visto a grandes atletas como a Miguel Cotto y siempre me decía que debería ser una gran emoción ser parte de esto y ahora lo logré. Estoy muy orgullosa de ser atleta del año y que reconozcan a las mujeres en el deporte. Siempre que me trepo al ring, subo con la bandera de Puerto Rico bien en alto porque me motiva a luchar más por las mujeres, por las boricuas. Seguiré representando a mi isla con todo el corazón”, dijo Amanda Serrano.

Serrano, es la única exponente mujer u hombre en el deporte del boxeo profesional, que ha ganado títulos mundiales en siete categorías de peso bajo uno ó varios los cuatro organismos reconocidos mundialmente (OMB, CMB, AMB y FIB), superando a los legendarios boxeadores Óscar de la Hoya y Manny Pacquiao, quienes han ganado títulos mundiales reconocidos en seis categorías de peso.

También será honrada Dalila Zapata Hernández, la primera modelo puertorriqueña con síndrome de Down que participó en la Semana de la Moda de Nueva York.

