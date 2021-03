Amanda Serrano gana por nocaut en el Viejo San Juan

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Amanda “The Real Deal” Serrano y Carlos ‘Purín” Caraballo ayudaron a cerrar la serie con broche de oro para Puerto Rico durante el cartel del jueves, 25 de marzo, en la noche, tras ambos apuntarse sendos nocauts durante las peleas estelares efectuadas en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan por NBC Sports.

Serrano retuvo sus coronas de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo, y además ganó el cetro de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), tras fulminar a la argentina Daniel Bermúdez en el noveno asalto con un potente gancho al cuerpo.

La campeona en siete divisiones diferentes no la tuvo fácil ante una aguerrida Bermúdez que no daba tregua y caminaba hacia al frente todo el tiempo, aún recibiendo castigo. De hecho, Bermúdez, que había sido campeona en tres divisiones, nunca había sido noqueada.

La carolinense residente en Nueva York atacó a su rival con fuertes combinaciones de ganchos al cuerpo y al rostro y le pegó con frecuencias en los contragolpes mientras se desplazaba, pero no parecían hacer mella en una argentina que parecía que tenía quijada de cemento.

No importa lo duro que le pegara Serrano, la argentina no doblegaba. Inclusive, en el mismo noveno asalto ella seguía intercambiando metralla con Serrano. Pero el oportuno gancho al hígado de Serrano finalmente llegó y las piernas de Bermúdez simplemente no aguantaron y la obligaron a doblar rodillas para culminar el combate.

Serrano aumentó su récord a 40-1-1 con 30 nocauts, mientras Bermúdez pasó a 29-4-3 con 10 nocauts.