Amanda Serrano se convierte en campeona mundial unificada de las 126 libras

Amanda Serrano. (Foto/Facebook)

NUEVA YORK – Luego de que la ahora excampeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y actual campeona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría pluma (126 libras) Jelena Mrdjenovich, de Canadá, no estuvo disponible para enfrentar a la puertorriqueña y retadora mandatoria del CMB Amanda Serrano, el organismo decidió elevar a la boricua, de campeona mundial interina a campeona mundial.

El CMB había ordenado hace unas semanas realizar el combate unificado entre Serrano y Mrdiennovich. Ambas partes fueron informadas que tenían hasta el 5 de febrero de 2021 para negociar la pelea y de no llegar a un acuerdo en ó antes de la fecha establecida, comenzarían el proceso de subasta.

“Una vez inició el proceso de negociación, fuimos rápidamente informados que no querían la pelea con Amanda y debo admitir que no nos sorprendió porque Jelena siempre dice en sus entrevistas que está dispuesta a pelear con quien sea, hasta menciona nombres pero nunca menciona a Amanda que es una de las campeonas mundiales de la división”, dijo Jordan Maldonado, entrenador y manejador de Serrano.

Serrano (39-1-1, 29 KOs) quien también posee el título mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), se une a la prestigiosa lista de campeones boricuas unificados como lo fueron Carlos Ortiz, Félix ‘Tito’ Trinidad y Danny García.

“Amanda solo quiere ser campeona mundial indiscutible de las 126 libras para darle gloria a Puerto Rico y lo logrará, aunque la historia vuelva a repetirse en esto de evadirla”, afirmó Maldonado, que añadió, “Amanda ha sido evadida siendo la retadora mandatoria de las campeonas Raja Amasheh (excampeona 115 libras), Sabrina Pérez en dos divisiones (118 y 122), Ana Esteche, que iba a enfrentar a Amanda por sus títulos de las 140 libras pero perdió una pelea no titular y le quitaron los títulos y ahora la gran Jelena, que tanto admiramos, se fue por la puerta de atrás, pero el sueño de Amanda sigue intacto y firme”.

Defenderá sus títulos en Puerto Rico

Serrano estará defendiendo sus cetros mundiales OMB y CMB, el jueves 25 de marzo en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan en Puerto Rico, como parte de evento que será transmitido en vivo por NBC Sports, bajo el programa ‘Ring City USA’. El evento es promovido por Miguel Cotto Promotions en asociación con H2 Entertainment, Golden Boy Promotions y DiBella Entertainment.

Su oponente será la campeona mundial de tres divisiones Daniela ‘La Bonita’ Bermúdez (29-3-3, 10 KOs), de Argentina.

“Estoy super contenta de tener fecha y oponente para defender mis hermosos títulos. Daniela vendrá en busca de coronarse campeona mundial de cuatro divisiones. Yo creo que nuestra pelea dará mucho de que hablar ya que entiendo que habrá mucha acción y por supuesto que estoy lista para otra guerra de Puerto Rico contra Argentina. En el 2014 me coroné campeona mundial de las 135 libras en Argentina, cuando vencí a la campeona María Maderna, que llevaba tres exitosas defensas y eso puede ser otra motivación para Daniela, pero yo tengo mis motivaciones porque vengo a nombre de Puerto Rico y de Dios. Vengo a triunfar por nuestra juventud y por las mujeres que están boxeando”, dijo Amanda Serrano, quien ha ganado títulos mundiales en siete categorías de peso.

“Sobre Jelena, solo puedo decir que ella tendrá sus razones para no pelear y la respecto por todo lo que ha logrado. Yo por mi parte no descansaré hasta tener todos los títulos de las 126 libras. Lamentablemente me tendrán que soportar por un tiempito en este peso y estoy segura que tendremos grandes batallas para la historia”.