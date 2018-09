Amanda Serrano se encuentra por debajo del peso para su histórico combate de este sábado en Nueva York

Amanda Serrano. (Foto/Víctor Planas)



A menos de una semana para su importante pelea titular, la carolinense Amanda Serrano ya se encuentra a una libra por debajo del peso establecido de las 140 libras para su combate de este sábado, 8 de septiembre en Nueva York, ante la argentina Yamila Reynoso, por el título mundial Jr. Welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), esto como parte del histórico duelo que tomará forma en el Barclays Center en Brooklyn.

“Estoy muy ansiosa de estar ya en el ring y hacer historia para mi gente boricua. Ya estoy pesando 139 libras y espero mantenerme en ese peso hasta la noche de la pelea. Me siento muy cómoda y más fuerte. Pude entrenar fuerte y comer sin problema. No fue como cuando tengo que hacer peso, que entreno bien fuerte y luego no puedo comer”, dijo Amanda Serrano.

“Esperen que la pelea no llegue a la distancia. Sé que mi oponente nunca la han noqueado y ella ha enfrentado a peleadoras de las 147 y 154 libras, pero trataré de ser la primera que evite que ella llegue a la distancia”, afirmó Serrano, quien ha ganado campeonatos mundiales en cinco categoríٌas de peso (118, 122, 126, 130 y 135 libras) en el boxeo profesional.

De salir victoriosa, Serrano establecerá un récord femenino como la primera campeona mundial de seis divisiones y se unirá a Manny Pacquiao y Óscar De La Hoya como los únicos boxeadores, hombres o mujeres en alcanzar la marca.

‘SHOWTIME Sports’ transmitirá en vivo por sus redes sociales, el combate ‘Serrano vs. Reynoso’ desde las 7:00pm (hora del Este) por el canal ‘SHOWTIME Sports’ de ‘YouTube’ y en la página de ‘Facebook’ de ‘SHOWTIME Boxing’.