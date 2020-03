Amazonas avanzan y empatan en el quinto lugar

TRUJILLO ALTO – Las Amazonas de Trujillo Alto y las subcampeonas Changas de Naranjito protagonizaron esta noche otro emocionante partido a cinco parciales de la temporada 2020 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Xiomara Molero, dirigente de las Amazonas, supo mover sus fichas a la perfección para detener la ofensiva de las Changas en los momentos oportunos del juego y establecer su estrategia para llevarse la victoria con marcadores de 21-25, 25-19, 15-25, 25-21 y 15-6 ante las Changas en la cancha Gelito Ortega de Naranjito.

Con el triunfo, Trujillo Alto suma dos puntos para acumular 11 y subir a la quinta posición, que ahora comparte con las Valencianas de Juncos. Mientras que Naranjito, obtiene un puntos, y se mantiene segundo con 24 puntos.

“Sabemos que el equipo de Naranjito tiene mucha fuerza y nosotros, pues, teníamos una estrategia de juego que seguir. Hubo lapsos que no lo estábamos siguiendo (la estrategia), pero lo importante era que no nos quitáramos, y poco a poco pudimos salir (victoriosos)”, expresó Aury Cruz, quien fue la mejor por las Amazonas con 19 puntos. “(En el quinto set) seguimos la estrategia de juego, pudimos poner en el servicio y causarle dificultades a Naranjito”, apuntó.

Cruz capitaneó la ofensiva de su equipos, a pesar de salir en el primer parcial luego de un cabezazo con su compañera de equipo Wilmarie Rivera.

“En la adrenalina del juego y salir pensando en que la bola no pique, tuvimos un encontronazo de cabeza a cabeza. Gracias a Dios estoy bien, fue un pequeño susto. No es la primera vez que me pasa en el año. Pude salir y recuperar, y seguir jugando en adelante”, manifestó Cruz tras concluir la entrevista del partido que fue televisado en vivo por WAPA Deportes como todo los martes.

Vanessa Vélez aportó 16 puntos para Trujillo Alto y Aida Bauzá con 10. Las Amazonas hicieron 11 bloqueos para puntos y ocho servicios directos, además de 96 defensas y 44 pases.

Por Naranjito, Andrea Rangel logró 23 puntos, 16 de Paola Rojas, 14 de Naomi Santos-Lamb y 11 de Legna Hernández; esta última también salió momentáneamente del juego por un golpe que recibió en un codo durante una jugada defensiva. 102 defensas para Naranjito, 47 pases, 16 bloqueos para puntos y cinco aces.