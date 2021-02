Amor Verdadero en Krispy Kreme

(Fotos/Suministradas)

SAN JUAN – No hay nada mejor que las palabras y el cariño para expresar el amor que sentimos por nuestros seres queridos, pero si esa frase de cariño viene acompañada del dulce gesto de obsequiar la nueva colección de donas Minis de San Valentín de Krispy Kreme, no quedará ninguna duda de que nuestros sentimientos son sinceros.

La nueva colección de Minis ya está disponible por tiempo limitado hasta el domingo 14 de febrero e incluye cuatro donas artesanalmente decoradas con mucho amor por el equipo de Krispy Kreme. La colección incluye estas donas en tamaño mini: “Sweetheart”, cubierta con chocolate y “sprinkles” de corazones que enamorará a los amantes del chocolate; “XOXO”, con glaseado rosado y decorada con “sprinkles” blancos y brillo; “I <3 U” (I love you), con glaseado rojo y “sprinkles” rojos y blancos y brillo, toda una declaración de amor en forma redonda y para acabar de enloquecer por las Minis, la “Crazy 4 U” (Crazy for You), cubierta de “sprinkles” y líneas de glaseado rojo sobre un glaseado blanco y ¡más brillo!

Las Minis vienen empacadas en una caja especial de regalo que integra espacio para una dedicatoria a ese ser querido al que le quieres demostrar tu Amor Verdadero. “Este San Valentín va a ser uno muy especial y diferente al del año pasado, pues hemos aprendido en estos pasados meses lo importante que es demostrarles nuestro cariño a nuestros seres queridos. Extrañamos besarlos, abrazarlos y compartir de cerca con ellos; por eso la colección Amor Verdadero es una dulce forma de recordarle a nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo lo importante que son para nosotros”, comentó Guelmari Sosa, directora de mercadeo de Krispy Kreme en la Isla. “El pasado año Puerto Rico se enamoró de las Minis de Krispy Kreme, por eso decidimos nombrar esta colección Amor Verdadero, porque sentimos su cariño y es recíproco. El equipo de Krispy Kreme ama a nuestros invitados y nos esmeramos en brindarles lo mejor de nosotros cada día a través de nuestras donas”.

Como todas las donas de Krispy Kreme, las donas de San Valentín se preparan diariamente en cada tienda y son decoradas con mucho amor de forma artesanal para garantizar su calidad y frescura. Esta colección de Minis San Valentín es una creación original del equipo de Krispy Kreme Puerto Rico y no están disponibles en ningún otro país.

Las Minis de San Valentín edición limitada se pueden conseguir en cajas de 16 donas, por $10.59.

Las tiendas/factorías Krispy Kreme Doughnuts de Puerto Rico están ubicadas en; Caguas, Carolina, Dorado, Guaynabo, Hatillo, The Mall of San Juan, Ponce y Mayagüez. Las tiendas están abiertas de lunes a domingo de 7am a 10pm y en The Mall of San Juan de 10am a 7pm de lunes a sábado y de 11am a 7pm los domingos. Para más información sobre Krispy Kreme visite www.facebook.com/krispykremepr – o llame al 1-877-657-4779 (1-877-6KRISPY).