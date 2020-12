Amplían servicios en el Doctor’s Center Hospital en Carolina

(Fotos/Suministradas)

CAROLINA – Una novel clínica de urología ya comenzó a atender pacientes desde el moderno Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina. Así lo anunció el alcalde carolinense José Carlos Aponte quien le dio la bienvenida al Doctor Vincent Rodríguez Bury, especialista a cargo de la clínica en el hospital.

La unidad especializada está en el cuarto piso del hospital que ubica en el Centro Urbano de la Ciudad y está ya atendiendo al público por cita previa, además de operar bajo estrictas medidas de seguridad personal para evitar el contagio del COVID-19. El doctor Rodríguez Bury es el único urólogo que atiende pacientes en Carolina a tiempo completo, por lo que la espera para poder recibir los servicios médicos especializados es muy corta.

“Es importante que las personas no pospongan sus chequeos médicos por temor a visitar la oficina de un especialista. Lamentablemente, las complicaciones de salud pueden ser mayores si no se atienden a tiempo; es mejor que no ignoren los síntomas y que sepan que nosotros estamos realizando las mejores prácticas de prevención y protección para atender a nuestros pacientes”, nos comenta el Dr. Vincent Rodríguez Bury, urólogo.

La clínica ofrece, entre otros procedimientos, la administración de Botox para la vejiga como tratamiento para la incontinencia urinaria.

“Se le inyecta Botox a la vejiga para promover la relajación muscular y eso evita la contracción que genera la incontinencia urinaria. Es un tratamiento moderno que estamos realizando ya en nuestra clínica”, nos adelantó el galeno.

Según nos explicó el médico, los hombres puertorriqueños están predispuestos a contraer cáncer en la próstata por lo que es importante que visiten al urólogo una vez cumplan los 40 años.

“Realizamos el examen de la próstata a través de una prueba de sangre pues sabemos que esto es una de las razones por las cuales los hombres posponen su chequeo rutinario. Lamentablemente hay un deterioro de la salud del hombre por falta de atención médica a tiempo”, explicó el médico.

Las mujeres boricuas por su parte tienen una alta tendencia a las infecciones del tracto urinario al llegarles la menopausia, por lo que también es recomendable que visiten a este especialista al comenzar este proceso hormonal natural. Otra condición muy común, según el doctor Rodríguez lo son las piedras en el riñón y la disfunción eréctil, condiciones que también se trabajan bajo un acercamiento moderno dentro de la clínica.

“Existía una gran necesidad de tener un médico especialista en urología para Carolina y gracias a Dios, ya logramos la apertura de este servicio en nuestro hospital. La clínica se ha preparado con dos salas de espera amplias donde los pacientes guardan unos diez pies de distancia. Se les toma la temperatura y se requiere el uso de mascarillas para atenderles. El hospital está llevando un riguroso proceso de desinfección y lo mas importante es que los ciudadanos no tendrán que esperar largos meses por un urólogo”, añadió el alcalde Aponte.

La clínica de urología está realizando litotricias, cistoscopias, biopsias, urodinamias y vasectomías entre otros procedimientos urológicos. Para citas y consultas debe llamar a la nueva Clínica de Urología del Doctors’ Center Hospital al 787-983-6768.