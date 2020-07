Ángel “Bori” González: Presenta su plan maestro para Río Grande

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

RÍO GRANDE- El actual alcalde de Río Grande, Ángel ‘Bori’ González buscará revalidar en la papeleta primarista del Partido Popular Democrático (PPD) el próximo domingo, 9 de agosto. El ejecutivo municipal hizo hincapié en que necesita cuatro años más “para continuar la obra que comenzó en el pasado cuatrienio”.

“Uno de los proyectos que mas atesoramos en el corazón fue el proyecto de la rehabilitación de las instalaciones deportivas en la pista del complejo deportivo de Río Grande, donde realizamos una inversión de más de $1 millón en la reconstrucción de la goma de la pista, las verjas y el alumbrado”, detalló el alcalde.

Según González, el desarrollo y rehabilitación de las instalaciones deportivas del municipio ha sido prioridad, ya que muchos riograndeños son amantes del deporte. Por eso, asegura que ha estado trabajando en varias de las canchas bajo techo que existen en las comunidades, a pesar de que muchas de ellas no le pertenecen al municipio, sino al Estado. Enfatizó que se hace el esfuerzo por arreglarlas y mantenerlas limpias para el disfrute de los residentes de la Ciudad de El Yunque.

“Antes de la pandemia tuvimos una reunión con la secretaria de Recreación y Deportes en la que le solicitamos que nos transfiriera las canchas que pertenece al estado al municipio para nosotros comenzar a gestionar lo que viene siendo luz y agua, además del mantenimiento y ellos se negaron rotundamente. A pesar de que el municipio hemos sido el único que se ha encargado de mantener esas 50 facilidades deportivas, aun sin ser propiedad del municipio”, dijo el alcalde.

En cuanto a la salud, enfatizó que uno de los mayores logros fue abrir el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del municipio. En un inicio solo operaba en una cantidad limitada de horas, pero desde el 1 de abril de 2020, lograron la apertura de este las 24 horas los 7 días de la semana.

“En conjunto con el CDT hemos realizado varios proyectos de prevención, vacunación y pruebas de COVID-19, diferentes clínicas en las que se le hacen pruebas a los ciudadanos, pero nuestra meta es continuar y extenderlos. Porque nuestra prioridad es brindar servicios directamente a la comunidad”, dijo.

Como parte de las nuevas propuestas, el alcalde presentó una serie de proyectos en los cuales espera impactar el sector deportivo, seguridad y vivienda, ya que según menciona es la mayor necesidad del pueblo.

“Acabo de firmar un proyecto sobre las propiedades abandonadas (estorbos públicos), específicamente en el casco urbano y con un contrato firmado con una compañía ya estamos trabajando en eso para próximamente estar anunciando cuáles estarían disponibles a un precio accesible para los residentes de Rio Grande que lo necesiten”, explicó González.

Mientras, reveló que estará trabajando en el desarrollo para las personas de la tercera edad, construyendo apartamentos a bajo costo ubicados específicamente en el casco urbano. El proyecto se llamará Paisajes de El Yunque y contará con 32 apartamentos para personas de la tercera edad, parejas jóvenes, madres solteras y personas de escasos recursos.

“En Río Grande existe una necesidad de viviendas para familias de ingresos bajos y moderados y por eso es nuestra prioridad poder habilitar espacios residenciales en el casco urbano y proveerles alternativas a nuestra gente para que tengan acceso a una vivienda”, destacó el alcalde riograndeño.

Como proyecto de seguridad publica, aclaró que el municipio de Río Grande es uno de los pueblos con más patrullas municipales, pero estarán moviendo a un edificio moderno que ubica en la zona industrial y están tramitando los documentos para ubicar en un mismo espacio el cuartel de la Policía Municipal, para el cuartel de la Policía Estatal, Manejo de Emergencias Municipal, oficinas de Fondo Federal y Manejo de Emergencias Médicas municipal y estatal.

Para el sector deportivo, asegura que se construirá un nuevo coliseo con capacidad para 3,500 espectadores, que estará ubicado en la zona industrial cerca de la pista. “Vamos a estar dándole vida a la zona industrial, además de que vamos a estar uniendo el coliseo con la pista y las mejoras que se le estarán realizando al estadio Ovidio De Jesús, creando así un gran complejo deportivo”, explicó.

También, mencionó que están gestionando los terrenos para construirles una cancha a la comunidad Villa Realidad en conjunto con un lugar donde reunirse, ya que esta comunidad solo tiene una pequeña cancha.

Por otro lado, el aspirante a la reelección no quiso comentar cuál aspirante a la gobernación por el PPD apoya entre Carlos “Charlie” Delgado, Carmen Yulín y Eduardo Bhatia. González aclaró que no tiene preferencia con ninguno, sino que apoyará a cualquier candidato que se comprometa con su pueblo y que tenga intención de ayudar a Río Grande no limitándose a los candidatos de su partido.

“Hasta el momento, no he realizado ninguna expresión de apoyo con ningún candidato, ni a la gobernación, ni a ningún otro puesto político. Yo apoyaré a aquel candidato que no se olvide de Río Grande, que nos ayudé a continuar con las obras que faltan por hacer y que no se olvide de nosotros una vez gane la gobernación”, concluyó González quien ocupará el #2 en la papeleta para las primarias a la alcaldía de Río Grande.