Ángelo Cruz Ramos: Satisfecho con su campaña para la Cámara de Representantes

A la derecha, Ángelo Cruz, exalcalde de Ceiba. (Foto/Suministrada)

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

CEIBA – Ya todo está listo para que este próximo domingo, 21 de marzo, los novoprogresistas escojan al nuevo Representante por Acumulación por el Partido Nuevo Progresista (PNP). El ganador de esta contienda sustituirá a Nestor Alonso, quien renunció el pasado 11 de enero al escaño que ganó en las pasadas elecciones, tras un arresto federal en el 2020.

Uno de los candidatos lo es el exalcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, quien señaló estar listo para convertirse en “La voz de los alcaldes” desde la legislatura. El número uno en la papeleta para la elección especial explicó que ha visitado municipios de toda la isla para presentar sus propuestas. Entiende que su participación activa en la campaña a la gobernación de la exgobernadora Wanda Vázquez le ayudó a darse a conocer lejos de la zona este.

“Tengo gente que me está ayudando en otros pueblos y que yo no conocía; en parte son personas que apoyaban a Wanda Vázquez y ahora me apoyan a mí. Lo importante es que la gente tiene que salir a votar este domingo, porque una cosa es el apoyo y el respaldo pero algo bien distinto es el voto”, sostuvo Cruz Ramos.

Entre sus propuestas destaca el trabajar con víctimas de violencia domestica, ampliando los servicios para los mismos. Este buscará llevar a la Cámara de Representantes el Proyecto ESCUDO, el cual creó en el municipio de Ceiba mientras era alcalde y que ofrece protección a víctimas de violencia, incluyendo niños y ancianos.

Por otra parte, de ganar el evento electoral, identificará fondos para las pensiones de los empleados públicos retirados y ayudará a conseguirle trabajo a los convictos, tema que toca muy de cerca su núcleo familiar.

“Yo tengo un hijo que ha sido convicto por problemas de drogas y nunca ha podido conseguir trabajo, porque aquí (en Puerto Rico) la gente que tiene Certificado de Buena Conducta con un delito no le dan trabajo. Sin embargo, en Fajardo y Luquillo utilizan los confinados de El Zarzal para limpiar áreas verdes y demuestran que son útiles. Porque razón no creamos una ley donde esas compañias de limpieza y ornato en autopistas su empleomanía sea de un 50% confinados. De igual forma en la misma agricultura donde no hay quien recoja café; los confinados pueden hacer ese trabajo con una paga justa. Esto tendrá como resultado que ese confinado puede salir a libre comunidad y ese agricultor que lo utilizó para ese programa puede incluso darle un trabajo estable. También, se le puede dar incentivos para las compañías al contratar confinados, pero aquí el sistema de Correción no tiene lo que se llama rehabiltitación”, propuso el exalcalde de Ceiba.

Los otros candidatos para la elección especial son: Jacqueline (Jackie) Rodríguez, Edwin Omar González, Mario Tevenal, Alan McAbee, Isabelo (Chabelo) Molina, José (Che) Pérez y Jorge Emmanuel Báez Pagán.

“Yo quiero legislar para todo Puerto Rico; si quieren ayuda y alguien con quien trabajar voten por el #1 en la papeleta, si quieren más de lo mismo hay otros siete a escoger”, puntualizó Cruz Ramos.

Centros de votación en el Noreste (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Humacao 094 Escuela Rufino Vega

Naguabo 095 Escuela Dr. Juan José Maunez Pimentel

Vieques 096 Escuela 20 de septiembre de 1998

Culebra 097 Escuela Nueva Ecológica (elemental)

Ceiba 098 Escuela Luis Muñoz Marín

Fajardo 099 Escuela Eugenio Brac

Luquillo 100 Escuela Camilo Valles Matienzo

Río Grande 101 Escuela Rafael de Jesús

Río Grande 102 Escuela Rafael de Jesús

Loíza 103 Escuela Belén Blanco De Zequeira

Canóvanas 104 Escuela Luis Hernáiz Veronne

Canóvanas 105 Escuela Luis Hernáiz Veronne

Carolina 106 Escuela Ángel P Millán Rohena

Carolina 107 Escuela José Severo Quiñones

Carolina 108 Escuela Gilberto Concepción de Gracia

Trujillo Alto 109 Escuela Medardo Carazo

Trujillo Alto 110 Escuela Medardo Carazo