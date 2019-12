CAROLINA – Reconociendo el momento histórico que vive la isla el Representante Javier Aponte Dalmau, expresó hoy su deseo de dar un nuevo giro a su carrera como servidor público, aspirando a escaño de senador por el Distrito de Carolina. Este anuncio se llevó hoy a cabo en el Salón Enrique Mangual, ante líderes del partido y la comunidad.

“Sabemos que Puerto Rico se encuentra en uno de los peores momentos económicos de su historia y necesitamos rescatarlo. La manera de hacerlo es sirviendo e implementando planes de trabajo que ayuden a restaurarlo. Mi interés es continuar la labor comenzada desde la Cámara de Representantes: defendiendo el interés de los pequeños y medianos negocios, ayudando a su desarrollo, el progreso de la empresa privada es clave para sacar a nuestra patria de este estancamiento y comenzar un nuevo desarrollo”. Expresó el ahora candidato a Senador, Javier Aponte Dalmau.

Aponte Dalmau decide anunciar su candidatura al Senado, para dar continuidad a varios proyectos importantes para la región. En los mismo se encuentra el que todos los residentes del distrito tengan uso al agua potable. “En Sectores de Luquillo y Río Grande aun hay sectores a los cuales el servicio no les llega o llega con muy baja presión. Hemos trabajado por los pasados años con estos municipios y logrado que varios sectores tengan acceso a este tan preciado servicio. Parece mentira que en pleno siglo 21 estemos aun habalndo de personas que no tienen agua potable en sus hogares”. Expuso Javier Aponte Dalmau.

“Por otro lado, se encuentra el desarrollo económico de esta área incluyendo la base de Roosevelt Roads, la cual es un activo cuyo potencial de actividad económica no se ha explotado, dado que no existe un plan cohesivo que unifique los alcaldes, las empresas y en el cual el gobierno sea un facilitador. En adición tenemos que trabajar para resolver el problema de la transportación de los residentes de Culebra y Vieques. Esto es primordial, entendemos que los residentes deben tener una tarifa mínima y diferente a los turistas que visitan las islas municipio. No podemos tener dualidad en los procesos, esto solo afecta el servicio y a sus residentes”. Comentó el aspirante.

Como parte de su anuncio de candidatura al Senado el candidato expresó que su trabajo en el Senado se centrará en 2 áreas para ayudar a su distrito a salir del estancamiento económico en que se encuentra, al igual que el resto de la Isla. El primer de estos pilares será la educación, Aponte Dalmau enunció la importancia de reforzar y transformar el sistema educativo del país. “La educación es uno de los pilares en lo cuales necesitamos enfocarnos como país, es calve tener un país educando para que el mismo pueda tener un desarrollo. Necesitamos crear educadores, administradores y empresarios que quieran apostar a nuestra Isla y que sean los líderes de un nuevo renacer”. Comentó Aponte Dalmau ante casa llena.

Otro de los puntos en los que se centrará su campaña es continuar el trabajo de desarrollo de las PYMES, comenzado desde la Cámara de Representantes. “Los retos en este sector son múltiples y comienzan desde la gestión de permisología hasta el costo excesivo de la luz en la Isla. Tenemos que ser más eficientes y competitivos en estos renglones para poder competir de tu a tu con otros países y estados que viabilizan estas prácticas y que hacen que los nuestros decidan comenzar sus negocios en otros países incluyendo mudarse a la Florida para los mismos. No podemos continuar esta fuga que afecta varios renglones incluyendo talleres de trabajo para los jóvenes que se gradúan y buscan una oportunidad de empleo y no la encuentran en su patria. Luego que invertimos todos en su educación incluyendo su carera universitaria los perdemos porque no existen suficientes plazas de trabajo para ellos”. Explicó Javier Aponte Dalmau.

Como parte de su discurso Javier Aponte Dalmau recordó las palabras que siempre escucho de su padre Cuando el Camino se Pone Duro, los Duros se Ponen en el Camino. “Hoy, estoy aquí por los principios que me inculcaron mi mamá y papá; por ellos, por nosotros y nuestros hijos hoy anuncio mi candidatura al Senado de Puerto Rico. Mi promesa siempre será el llevar la voz de cada uno de ustedes, como lo he hecho desde la Cámara. El momento de vive nuestro Distrito es uno fuerte y necesitamos dar frente y ayudar nuestros alcaldes al desarrollo de sus municipios”. Culminó el candidato al Senado por el Distrito de Carolina.