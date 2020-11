Anticipan medidas más drásticas para prevenir contagios con COVID-19

SAN JUAN – El doctor Ibrahim Pérez, exdirector médico del municipio de San Juan, dijo este lunes en entrevista radial que ya concluido el proceso electoral, el gobierno tiene la oportunidad de hacer valer las órdenes ejecutivas que se emitan para prevenir el contagio con el Covid-19.

“El gobierno tiene ahora la gran oportunidad de hacer valer el cumplimiento de las órdenes (ejecutivas), pero obviamente si eso no ocurre no puedes esperar como dice la orden a diciembre. Si esto (la orden ejecutiva que entró en vigencia hoy lunes) en una o dos semanas no tiene un efecto notable, que se pueda palpar, hay que tomar una acción mas drástica porque esto puede generar una situación mucho más seria, que pueda poner a riesgo la capacidad hospitalaria” dijo Pérez en entrevista en Pegaos en la Mañana en Radio Isla con Julio Rivera Saniel.

El galeno criticó que en las últimas órdenes ejecutivas “no se ha cumplido ni fiscalizado” por completo, lo que advirtió puede pasar con la orden que acaba de entrar en vigencia.

Pérez instó al Gobierno a dar evidencia de carácter científico en cuanto a los lugares de mayor contagio del Covid-19.

En su informe de este lunes el Departamento de Salud reportó siete muertes por COVID-19, mientras que se registraron 434 casos confirmados, 71 probables y 232 sospechosos adicionales.

Hay hospitalizadas 533 personas, 18 más que el domingo. En intensivo se encuentran 83 pacientes, siete menos que el día anterior y 66 personas en ventilador, la misma cantidad que el domingo.

En total hay reportadas 942 personas fallecidas por Covid-19, siete más que en el informe del domingo.