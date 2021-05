Anuncian $2.2 millones en fondos para asistir económicamente a jóvenes de cuidado sustituto 

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de la Familia (DF), doctora Carmen Ana González Magaz, junto a la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena Ríos, anunció el martes la disponibilidad de 2.2 millones de dólares para asistencia económica a jóvenes bajo custodia de la agencia y egresados del programa de cuidado sustituto en apoyo a sus necesidades ante la emergencia de COVID-19.

Los fondos están disponibles tras la aprobación del “Supporting Foster Youth and Families through the Pandemic Act”, el cual le otorga a la ADFAN los recursos para esta asistencia, tanto a los jóvenes activos como egresados de cuidado sustituto, hasta los 27 años de edad, según la disponibilidad de fondos.

“Estos recursos le brindan a los jóvenes la oportunidad de suplementar sus necesidades en momentos de grandes retos en su desarrollo de capacidades y experiencias para enfrentar una vida adulta independiente. Somos su red de apoyo y queremos que sepan que tienen ese respaldo”, expresó la secretaria de la Familia en comunicación escrita.

La titular del DF añadió además que, “los jóvenes elegibles recibirán una ayuda inmediata para satisfacer sus necesidades apremiantes. Tras la evaluación podrían recibir mayor asistencia, de acuerdo a su necesidad. Por tal razón, continuamos maximizando el uso de los fondos federales que están disponibles para ayudar a los más vulnerables; esa es nuestra encomienda y el compromiso del Gobernador Pedro Pierluisi”.

En esa misma línea, la administradora de la ADFAN Glenda Gerena explicó que “esta ayuda va dirigida a atender los gastos urgentes de los jóvenes a raíz de la pandemia del COVID-19. Esta Ley permite asistirle en sus gastos de vivienda, transportación, tecnología y acceso al internet, entre otros”.

“Es importante mencionar que todos los participantes que hayan egresado durante el periodo que comprende del 27 de enero 2020 hasta el 30 de abril de 2021, podría ser elegibles para recibir la ayuda”, destacó Gerena, toda vez que abundó que “todo joven de 27 años o menos y que haya sido egresado de cuidado sustituto puede solicitar la ayuda para ser evaluado”.

Para recibir información sobre esta asistencia puede enviar un correo electrónico a serviciodevidaindependiente@familia.pr.gov, llamar a la Línea de Orientación del Departamento de la Familia al (787)977-8022 o comunicarse directamente a las oficinas regionales del Servicio de Vida Independiente que le corresponde.