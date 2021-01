Anuncian $227 millones para emergencia del COVID-19, ciencias y salud

(Foto/Archivo)

WASHINGTON, DC – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el lunes, la aprobación de 227,195,217 dólares en fondos federales asignados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en ingles) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en ingles) para servicios de cuidado a niños, programas de salud y para atender la emergencia del COVID-19.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias/Oficina de Head Start de HHS asignó varias partidas de fondos bajo el programa de Asistencia por Desastre a Centros Head Start dentro de la categoría de servicios sociales”, explicó la comisionada residente en comunicación escrita.

Entre los fondos asignados, el Municipio de Caguas recibirá 6,516,917 dólares; el Municipio de Humacao recibira 541,695 dólares; el Municipio de Isabela recibirá 245,300 dólares y el Municipio de Manatí recibirá 126,975 dólares y el Municipio de Orocovis recibirá 4,539,066 dólares.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

Por otro lado, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción recibirá 714,912 dólares del Center for Flex Grants para atender la emergencia del COVID-19.

El Departamento de Salud de Puerto Rico a través de la oficina de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Research-CDC- NCEZID National Center for Zoonotic, Vector-Borne, And Enteric Diseases (CK) recibirá 183,823,862 dólares bajo el programa “CDC-RFA-CK19-1904.NU50 2019 Epidemiology and Laboratory Capacity (ELC) for Preve” para mejorar y aumentar la capacidad del laboratorio y estudios epidemiologicos para así aumentar los servicios de salud.

Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades / CDC-NCIRD National Center for Immunization and Respiratory Diseases (IP) asignaron 26,857,749 dólares al Departamento de Salud de Puerto Rico para vacunación e inmunización para niños.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó fondos federales para los Centros 330. A estos centros se les conocen como Centros 330 porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica asequibles.

Como parte de estos fondos, Corporación SANOS recibirá 101,820 dólares; el Municipio de San Juan recibirá 91,740 dólares; Centro de Salud de Lares,Inc. recibirá 133,440 dólares; Castañer General Hospital recibirá 135,300 dólares; Camuy Health Services recibirá 121,149 dólares; Centro de Salud Familiar Palmieri recibirá 117,360 dólares; NeoMed Center Inc. recibirá 243,720 dólares; HPM Foundation recibirá 180,960 dólares; Centro de Servicios Primarios de Salud recibirá 93,430 dólares y Costa Salud Community Health Center recibirá 116,040 dólares.

HRSA también asigno 2,329,444 dólares al Municipio de San Juan para servicios de salud bajo los programas de HIV Emergency Relief.

La Fundación Nacional de Ciencias (NSF) asigno 164,338 dólares a la Universidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez bajo el programa “EPSCor Research Infrastructure” para el proyecto de “RII Track-4: Understanding Phase-Change Nanodevices for Cognitive-inspired Computing Applications”.