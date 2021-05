Anuncian $28.5 millones para mitigar el COVID-19, Head Start y salud

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el lunes, la aprobación de 28,567,569 dólares en fondos federales asignados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para servicios de cuidado a niños y servicios de salud. Además, parte de estos fondos son para atender la emergencia del COVID-19 dentro de los fondos aprobados dentro del paquete de ayudas por el coronavirus del Consolidated Appropriations Act of 2021 (Ley Pública 116-260) y el American Rescue Plan.El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias/Oficina de Head Start de HHS asignó varias partidas de fondos bajo el programa de Asistencia por Desastre a Centros Head Start dentro de la categoría de servicios sociales. Entre los fondos asignados, la Fundación para el Desarrollo de Hogar Propio Incorporado recibirá 3,980,000 dólares y el Quintana Baptist Church recibirá 268,367 dólares, detalló la comisionada en comunicación escrita.

Por otro lado, dentro de los fondos de HHS para Head Start y Early Head Start, el Municipio de Canóvanas recibirá 3,826,547 dólares; el Municipio de Humacao recibirá 8,558,822 dólares y 1,517,899 dólares y el Municipio de Isabela recibirá 2,319,957 dólares. Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

Dentro de los fondos para mitigar la pandemia del COVID-19, la Administración de Niños y Familia/ Oficina de Head Start asignó fondos para distintos centros de cuidado a infantes en la categoría de servicios sociales para el programa Head Start Emergency Supplemental. Como parte de esto, el Municipio de Barceloneta recibirá 506,230 dólares; el Municipio de Caguas recibirá 440,620 dólares; el Municipio de Canóvanas recibirá 103,834 dólares; el Municipio de Carolina recibirá 274,484 dólares; el Municipio de Dorado recibirá 24,078 dólares; el Municipio de Guayama recibirá 316,620 dólares; el Municipio de Guaynabo recibirá 291,639 dólares; el Municipio de Isabela recibirá 62,903 dólares; el Municipio de Manatí recibirá 163,125 dólares; el Municipio de Sabana Grande recibirá 13,845 dólares; la Fundación para el Desarrollo de Hogar Propio Incorporado recibirá 357,852 dólares; el Centro de Desarrollo Familiar SHS Diócesis de Mayagüez 108,951 dólares y el Christian Military Academy, Inc. recibirá 47,252 dólares.

Como parte de los fondos asignados por HHS por parte de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-NCIRD National Center for Immunization and Respiratory Diseases (IP), el Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá 2,344,692 dólares para inmunización y vacunación para niños bajo categoría de servicios de salud.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó fondos federales bajo el American Rescue Plan. Entre estos fondos asignados, la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico Inc. recibirá $223,617 como parte del dinero del American Rescue Plan para los Primary Care Associations.

De igual forma, HRSA asignó 232,934 dólares al Departamento de Salud de Puerto Rico bajo los fondos de American Rescue Plan Act Funding for Home Visiting.

Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-NCHHSTP National Center for HIV, Viral Hepatitis, STDS & TB Prevention (PS), asignaron 315,000 dólares al Departamento de Salud de Puerto Rico para el proyecto “Integrated Viral Hepatitis Surveillance and Prevention Program to report of communicable diseases, including Hepatitis A, B, and C is mandated under Act 81-1912” dentro del programa de prevención de HIV bajo categoría de servicios de salud.

De igual forma, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-NCHHSTP National Center for HIV, Viral Hepatitis, STDS & TB Prevention (PS) asignaron 350,000 dólares a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas bajo el programa de investigación “RFA-PS-21-001.U01 Minority HIV Research Initiative (MARI) to Support Epidemiology’ para el proyecto “Puerto Rico PrEParado: Increasing PrEP uptake among sexual minority men in Puerto Rico.”

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales asignó 365,000 dólares a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas bajo el programa de Farmacología, fisiología y química biológica para el proyecto “Mechanisms of TWIST bHLH Transcription Factors Binding to Functional Target Regions”