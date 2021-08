Anuncian cierre de carretera PR-189 debajo de PR-30 entre Gurabo y Caguas

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación anuncian trabajos en el puente norte de la PR-30 sobre la PR-189 entre Caguas y Gurabo. La PR-189, debajo del puente de la PR-30, se cerrará durante tres (3) fines de semana para realizar la instalación de las secciones de arcos y parapetos del nuevo puente. La PR-931, PR-189 y la rampa de salida de la PR-30 hacia la PR-189 norte estarán cerradas en periodos intermitentes mientras ocurra la movilización de los arcos desde la PR-931 kilómetro 7.4 hasta debajo del puente, PR-189 kilómetro 3.6.

Las obras se realizarán a partir del sábado, 7 de agosto a las 4:00 am y concluirán el lunes, 9 de agosto en la madrugada. De igual forma, continuarán el sábado, 14 de agosto desde las 4:00 am hasta el lunes, 16 de agosto de 2021 en la madrugada. Finalmente, el sábado, 21 de agosto a las 4:00 am hasta el lunes, 23 de agosto de 2021 en la mañana. Conllevará el cierre del área debajo del puente en la PR-189.

Rutas alternas durante los fines de semana:

Desde Humacao en la PR-30, lado norte del puente, hacia la Universidad del Turabo en la PR-189, lado sur del puente:

Continuar por la PR-30 dirección hacia Caguas, utilizar la salida de la intersección de la PR-30 con la Ave. Rafael Cordero, Salida Plaza Centro Mall. En la Ave. Rafael Cordero llegara a la rampa de salida hacia Humacao, continuar por la PR 30 para incorporarse en la rampa de salida de la PR-30, Universidad del Turabo a través de la PR-189.

Desde “Trampoline Park” en la PR-189, lado norte del puente, hacia la Universidad del Turabo en la PR-189, lado sur del puente:

Acceder a la Rampa oeste hacia la PR-30 dirección hacia Caguas, utilizar la salida de la intersección de la PR-30 con la Ave. Rafael Cordero, salida Plaza Centro Mall, una vez en la Ave. Rafael Cordero tomar la rampa de salida hacia Humacao, continuar la PR-30 para incorporarse en la rampa de salida de la PR- 30, salida Universidad del Turabo a través de la PR-189.

Desde la Universidad del Turabo en la PR-189 lado sur del puente hacia “Trampoline Park” en la PR-189 lado norte del puente o hacia San Juan:

Acceder a la rampa de salida hacia Humacao, continuar a través de la PR-30 para utilizar la salida a la altura de la intersección de la PR-30 con la PR-181 hacia Gurabo. Utilizar la Rampa de Salida de la PR-181 hacia la PR 30 en dirección a Caguas. Proseguir por la PR-30 para incorporarse a la PR-189 utilizando la rampa de salida hacia “Trampoline Park”.

Desde San Juan hacia la PR 189 lado norte “Trampoline Park”.

Continuar por la PR-30 hacia Humacao, utilizar la rampa de salida a la altura de la intersección de la PR-30 con la PR 181 hacia Gurabo. Una vez incorporado en la PR-181 acceder a la Rampa de salida de la PR-181 hacia la PR-30 en dirección a Caguas. Proseguir por la PR-30 para incorporarse a la PR-189 utilizando la rampa de salida hacia “Trampoline Park”.

Debido a la movilización de los arcos y parapetos, desde la PR-931 kilómetro 7.4 (antiguos Almacenes de Bloques Masso), se anticipan posibles demoras en el tiempo de viaje.

Como ruta alterna se sugiere transitar a través de la PR 931 en dirección hacia San Lorenzo e incorporarse en la PR-203, Expreso Chayanne hacia Caguas.

Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, por lo que se exhorta a los conductores a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito a ser instalados en el área, para su seguridad y orientación. Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre los trabajos y proyectos a través de las redes sociales, Facebook/DTOP, Twitter @DTOP y @ACT.