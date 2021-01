Anuncian fondos federales para proyectos relacionados a la reconstrucción por desastres

Jenniffer González Colón, comisionada residente. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, destacó las aprobaciones de fondos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) que suman 131,811,391.63 dólares para cerca de 40 proyectos en toda la isla bajo el programa de Asistencia Pública.“Esta cantidad es la aportación federal del costo total de los proyectos. Para los trabajos relacionados al huracán María, FEMA aportó el 90 por ciento de los costos y un 75 por ciento para el proyecto incluido en esta aprobación relacionado con los terremotos del sur”, explicó González Colón en declaraciones escritas.

FEMA obliga a financiar estos proyectos directamente al Gobierno de Puerto Rico, quien tiene la responsabilidad de distribuir los fondos de forma reembolsable a los recipientes luego de que cada uno provea la documentación necesaria y pasen por el proceso de revisión.

De los desembolsos anunciados el destinado al Municipio de Guánica es el único no relacionada al impacto del huracán María. Se le destinaría 1,578,489.41 dólares para la demolición de propiedad privada, esto con relación a los edificios afectados por los terremotos.

Bajo la categoría C, trabajo a caminos y puentes, el Departamento de Transportación y Obras Públicas recibirá 18,240,925.63 dólares para cuatros proyectos y 7,670,237.94 dólares para reparar tres carriles en la carretera PR-803; el Municipio de San Lorenzo recibirá 1,249,469.42 dólares para reparaciones en el barrio Espino; el Municipio de Lares recibirá 1,162,416.92 dólares para la PR-431 y la PR-426 en la comunidad Camino Milton Pérez del sector Río Prieto; y el Municipio de Coamo recibirá 1,082,473.46 dólares para reparación de cuatro segmentos en la carretera 702 del barrio Palmarejo.

El Municipio de Jayuya recibirá varias partidas de fondos para reparación a daños por el huracán María. Entre ellos recibirá 4,122,059.68 dólares y 2,828,098.47 dólares para reparaciones en el barrio Collores; 2,152,354.50 dólares para reparación a puentes y carreteras en la PR-528 en el sector Cuatro Calles del barrio Zamas; y 2,668,204.39 dólares para arreglar seis tramos de carreteras asfaltadas en la Carretera 144 kilómetro 5.0 interior que sirven a las comunidades de los barrios Puerto Plata y Caricaboa.

Bajo la categoría E, trabajos en edificios públicos y sus contenidos, el municipio de Dorado recibirá 1,158,387.27 dólares para el garaje municipal; la Universidad de Puerto Rico recibirá 4,761,416.12 dólares para reemplazo de edificio en el recinto de Bayamón y 1,833,936.89 dólares para reparaciones en el recinto de Cayey; la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia recibirá 1,067,784.64 dólares para el edificio de almacenamiento de expedientes médicos.

Asimismo, el Departamento de Bomberos recibirá 1,109,198.10 dólares para reparaciones a daños a las Oficinas Centrales; el Centro Geriátrico San Rafael recibirá 1,272,856.50 dólares para reparar los daños a la estructura de su edificio; el Hogar Escuela Sor María Rafael recibirá 1,931,716.04 dólares para reparación a la estructura de su plantel escolar; el Colegio San Benito en Humacao recibirá 9,359,760.72 dólares para reparaciones a sus facilidades entre ellas salones de clases y la biblioteca; la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo recibirá 4,598,156.57 dólares para la reparación de la Iglesia y tres edificios consecuentes que sufrieron daños a sus estructuras tras el paso del huracán María; y el Ryder Home for the Elderly Inc. ubicado en Humacao recibirá 3,999,424.44 dólares para reparaciones a su complejo de vivienda.

La Universidad de Puerto Rico recinto de Humacao recibirá 7,369,020.14 dólares para reparar tres edificios; la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo recibirá 6,823,581.20 dólares para reparaciones a edificios que sufrieron daños a raíz del huracán María.

A su vez, la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads recibirá 1,085,536.36 dólares para la reparación de los daños ocasionados por el huracán María a las tres instalaciones de la ex-estación de la base naval de Roosevelt Roads.

El Municipio de San Juan recibirá 2,965,993.38 dólares para arreglos a la Clínica Médica del programa de SIDA y 1,274,102.60 dólares para el Departamento de Obras Públicas; la Guardia Nacional recibirá 2,585,458.79 dólares para las instalaciones de entrenamiento en Vega Baja; y la Universidad Central del Caribe, Inc. recibirá 4,539,555.51 dólares para reparaciones a edificios.

De igual forma, la Autoridad de Edificios Públicos recibirá 1,090,330.66 dólares para la Región de Guayama: 5 centros gubernamentales, 6 estaciones de la policía, 4 edificios de la corte de distrito, ubicados entre los pueblos de of Arroyo, Coamo, Guayama, Maunabo, Patillas, Salinas y Santa Isabel.

Bajo la categoría G, trabajos permanentes en parques, centros recreativos, y otras instalaciones, el Municipio de Bayamón recibirá 2,909,463.88 dólares para el parque forestal y el complejo deportivo, mientras que el Municipio de Fajardo recibirá 1,361,570.65 dólares para reparaciones a edificios.

El Municipio de Toa Baja recibirá 1,635,535.82 dólares para arreglos al Complejo del Estadio de Béisbol en la tercera sección de Levittown; el Municipio de Comerío recibirá 1,738,073.27 dólares para la facilidad recreativa Media Luna Complex; Yauco recibirá 8,746,777.26 dólares para reparaciones al parque Millino en el Sector Lucchetti.

Por otro lado, bajo la Declaración de Desastres emitida a Puerto Rico, se asignaron 6,014,947.00 dólares para la capacitación de personal, recursos tanto para la Junta de Planificación de Puerto Rico como la Oficina de Administración de Permisos para hacer cumplir efectivamente los requisitos del proceso de permisos y violaciones al proceso entre ellos la construcción ilegal de estructuras en la Isla. Estos fondos están autorizados bajo la Sección 404 de la Ley de asistencia de emergencia y alivio de desastres Robert T. Stafford

A su vez, 7,824,078.00 dólares fueron asignados para financiar el costo de administración del DR4339. Esta enmienda cubre las categorías contractuales, de personal, beneficios complementarios, espacio de alquiler y suministros presupuestarios a fin de implementar actividades cruciales necesarias para hacer avanzar el Programa de subvenciones para mitigación de peligros (HMGP). Estos fondos están autorizados bajo la Sección 404 de la Ley de asistencia de emergencia y alivio de desastres Robert T. Stafford, Sección 1215 de la DRRA enmendada la Sección 324 de la Ley Stafford y 44 CFR Parte 206.434.