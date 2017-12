Aponte Dalmau da seguimiento a los problemas que enfrentan las carreteras estatales de Carolina

CAROLINA – El representante por el Distrito 38, Javier Aponte Dalmau, realizó esta semana una segunda inspección en las Carreteras 853, 856 y 857 en Carolina, esta vez junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para dar seguimiento a las reparaciones y mejoras de las áreas afectadas tras el paso del huracán María.

“Hace un mes identificamos los puentes que se encuentran en condiciones críticas, los deslizamientos de tierra y las áreas que necesitan ser asfaltadas para tener la ubicación exacta de cada uno de los casos y comenzar a hacer las gestiones para que los mismos sean atendidos. Hicimos la gestión y esta semana inspeccionamos el área con el Ing. Carlos Céspedes, Alfredo Santiago y Felipe Texidor. La mayoría de los casos representan un peligro real para todo el que transite por estas vía”, expresó el legislador.

Según nos explicó, los casos que le corresponden a DTOP ya fueron inspeccionados por la agencia e incluso ya tienen listo el diseño de los proyectos. Lo que falta son autorizaciones federales y que comiencen a enviar las subdivisiones federales a inspeccionar. Cabe recalcar que las áreas afectadas sobre los cuales tiene jurisdicción la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ni siquiera han sido visitadas.

“Aquí el trabajo se está haciendo, son las agencias federales las que han obstaculizado y tienen paralizados los procesos. Es increíble que a más de dos meses del paso del huracán Federal Lands Highway (FLH), agencia federal que tiene la responsabilidad de inspeccionar estos casos no haya venido a Puerto Rico y que FEMA no haya visitado las áreas afectadas cuando difícilmente los ciudadanos pueden transitar por estas carreteras sin que sus vidas corran peligro. Indudablemente las agencias federales no han comprendido la seriedad de los problemas que enfrentamos los puertorriqueños todos los días. Están esperando que ocurra un accidente fatal para entonces acelerar el paso y eso no puede ser”, declaró.

Aponte Dalmau concluyó agradeciendo el que después de esta gestión de inspeccionar las áreas afectadas, el DTOP ha comenzado un proceso de “bacheo” de las carreteras principales para ir mitigando los daños causados por el huracán.