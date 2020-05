Aprobada la distribución del cheque de incentivo federal a beneficiarios del seguro social en Puerto Rico

WASHINGTON D.C. – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, la gobernadora Wanda Vázquez y el secretario de Hacienda, Francisco Parés anunciaron que la Administración del Seguro Social (SSA) aprobó las guías para la distribución del incentivo federal (EIP) de $1,200 para beneficiarios del seguro social en Puerto Rico y los demás territorios a principios de junio.

Tanto la comisionada residente como la gobernadora habían solicitado al IRS que la Administración del Seguro Social pasara la información al Departamento de Hacienda sobre los recipientes del seguro social para agilizar los trámites y que las personas de 65 años no tuvieran que pasar trabajo, llenando documentos o haciendo más trámites; así se evitaría que alguna de estas personas fueran víctimas de fraude o que no pudieran recibir los beneficios por no tener acceso o conocimiento del manejo de Internet. Esta petición fue respaldada como por José Acarón, director estatal de AARP en Puerto Rico.

Además, la Comisionada había enviado una misiva y estaba en comunicación directa con la Administración de Seguro Social para facilitar la información de datos y acelerar los procesos de pagos a estos beneficiarios.

El SSA indicó que la autoridad fiscal en cada territorio, Samoa Americana, Guam, Puerto Rico, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes no el IRS, pagará el incentivo a los residentes elegibles en función de la información que el IRS proporcionará a los territorios; en el caso de Puerto Rico la autoridad fiscal es el Departamento de Hacienda. Se anticipa que los beneficiarios en los territorios podrían comenzar a recibir su incentivo a principios de junio.



“La Administración de la Seguridad Social ha estado trabajando con el IRS para proporcionar la información necesaria sobre la Seguridad Social y los beneficiarios de SSI a fin de automatizar y acelerar sus Pagos de Impacto Económico”, dijo Andrew Saul, comisionado de Seguridad Social.



Para los territorios, las personas deben contactar a su autoridad fiscal local, lo que en la isla es el Departamento de Hacienda, con preguntas sobre estos pagos.