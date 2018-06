Aprueban proyecto para fin de semana sin IVU en artículos de temporada de huracanes

SAN JUAN – En el día de ayer el Senado de Puerto Rico aprobó una medida de la autoría de la senadora por acumulación Zoé Laboy Alvarado y el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, para eximir del pago del impuesto sobre ventas (IVU) a ciertos a artículos considerados de primera necesidad durante el paso de un huracán. De aprobarse el PS1016, al que se unieron como coautores otros senadores, este año el “Periodo Libre de Contribuciones para la Preparación para la Temporada de Huracanes”, será del 3 al 5 de de agosto y para años subsiguientes, desde el primer viernes hasta el primer domingo del mes de junio.

La iniciativa persigue que la población esté más preparada para enfrentar este tipo de emergencia, teniendo mayor acceso a los materiales y productos necesarios para preservar su vida y propiedad.

“Si algo dejó evidenciado el paso de los huracanes Irma y María fue que, aunque en Puerto Rico hemos enfrentado huracanes de diversas categorías a lo largo de nuestra historia, la ciudadanía no estaba completamente preparada para recibir estos impactos. Reconociendo que una preparación adecuada para la temporada de huracanes requiere de una inversión económica significativa que afecta el presupuesto familiar, entendemos meritorio apoyar a la ciudadanía estableciendo un fin de semana libre de impuestos en aquellos artículos que, de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Cruz Roja, son esenciales tener en el hogar ante el paso de un huracán”, explicó Laboy.

El proyecto propuesto añadiría una nueva Sección 4030.25 a la Ley 1 del 2011, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico”, según enmendada.

Los artículos que estarían exentos del pago de IVU durante los mencionados periodos serán: fuentes de luz portátiles; radios portátiles que sean energizados por baterías, energía solar o manualmente; toldos o cobertores impermeables; sistemas de anclajes; incluye sistemas de amarre y sogas; tanques de almacenaje de gasolina y diésel; paquetes de baterías de los AAA, AA, C, D, 6-voltios o 9-voltios (se excluyen las baterías de botes y autos); neveras de almacenamiento de comida no eléctrica; generadores portátiles utilizados para proveer electricidad, comunicaciones o para preservar alimentos en la eventualidad de apagones generales; paquetes de hielo reusable botiquín de primeros auxilios; comida enlatada, incluyendo, carnes, vegetales, frutas, mantequilla de maní y otra comida no perecedera; comidas y fórmulas para bebé; y un máximo de dos cajas de agua embotellada sin sabores, por familia por compra efectuada.

“Es responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana prepararse durante la temporada de huracanes, pero es también responsabilidad del gobierno educar y apoyar a la ciudadanía en ese proceso. Estoy confiada en que la aprobación de este proyecto beneficiará particularmente a poblaciones vulnerables como envejecientes, mujeres jefas de familia y personas desempleadas”, concluyó Laboy.