Aprueban que OGP le dé 1.2 millones a la CEE para terminar la primaria

SAN JUAN – La integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF), autorizaron el martes a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), asignarle 1.227 millones de dólares a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), para que pueda completar el proceso de las primarias.

“La Junta está comprometida con el proceso electoral de Puerto Rico y el derecho de cada ciudadano. La Junta se ha asegurado de que existan los fondos para los procesos electorales. No obstante, la eficiencia en el uso de los fondos en este esfuerzo es fundamental. Los recursos se pueden desviar de otras prioridades presupuestarias solo para garantizar un proceso electoral eficiente”, escribió la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko.

Por su parte, el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera expresó que “Con el propósito de garantizar la culminación de las primarias el domingo, 16 de agosto de 2020, se le solicitó ayer a los Comisionados del PNP y del PPD un informe detallado por escrito del plan de trabajo.

Al momento no lo han presentado por completo. La CEE publicó en su página oficial los precintos de ambos partidos en los cuales no votaron el pasado domingo y que estarán votando el 16 de agosto de 2020, en horario de 8:00 am a 4:00 pm.

Los comisionados electorales del PNP y del PPD informaron que se había culminado con el proceso de embalaje de los maletines que se usarán el domingo. Se están tomando todas las medidas administrativas para que la culminación de la primaria pueda ocurrir el domingo. Corresponde a la oficina de los comisionados la implementación de la logística electoral para este próximo evento”.