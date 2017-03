“Aquí no hay renuncias temporeras”, dice Rosselló Nevares

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares refutó el martes, las expresiones del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill quien dijo que renunciaba temporeramente a la presidencia del Comité Municipal de Guaynabo del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“¿Ah sí? ¿Alguien puede decirme lo que es una renuncia temporera? Aquí no hay renuncias temporeras”, refutó el gobernador a cuestionamientos de la prensa.

Rosselló Nevares se distanció de la premisa de que tenía conocimiento en detalle de la querella original ni tuvo acceso a ninguna información durante la campaña electoral. Además, sostuvo que tan pronto tuvo conocimiento solicitó una explicación al alcalde.

“No tuve acceso a ninguna información y esto es bien importante, a mí me gusta actuar a base de la evidencia que se divulga y ciertamente hoy tenemos mayor información, que llegó a un punto que, aunque no era toda la información, el pueblo sepa por qué yo tomé acciones. Primero, la seriedad de las imputaciones, es enorme, segundo, se le da un plazo al alcalde para que pueda contestar y demostrar la transparencia con el Pueblo de Puerto Rico, al no tener lo que nosotros entendemos la transparencia y claridad sobre este asunto, pues entonces es que le solicité la renuncia al cargo”, dijo Rosselló Nevares.

Sobre el asunto de que si el ahora gobernador se había enterado de “rumores” sobre la situación con Héctor O’Neill las conocía, Rosselló Nevares contestó que “rumores se han escuchado por muchísimo tiempo, y no tan solo de este caso, sino de muchos casos, lo que pasa es que yo no no actúo a base de rumores”.

En cuanto a la controversia suscitada entre el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el secretario general del Partido Nuevo Progresista June Rivera, a quien le fue cuestionado sobre qué moral tiene para solicitarle la renuncia al alcalde, el gobernador solo mencionó que quien le solicitó la renuncia al alcalde “fui yo”.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez sostuvo que la investigación “está adelantada”.

Sobre la gestión de Justicia, con la investigación que se llevará a cabo, Vázquez sostuvo esperar a rendir un informe al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Sin embargo, a preguntas de la prensa catalogó como “muy difícil” localizar a la víctima del caso pues las direcciones que se conocen no han podido dar con el paradero de la mujer.