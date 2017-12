Arranca mega operativo con mil unidades de camiones y equipo pesado para recoger escombros en toda la Isla (generará cientos de empleos)

SAN JUAN – Tras un riguroso proceso de evaluación de propuestas, y negociación para lograr las mejores tarifas, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) seleccionó a las compañías Looks Great Services, Inc., T.F.R. Enterprises, Inc, CERES Environmental Services, Inc., y DRC Emergency Services, LLC., para ejecutar un ambicioso operativo para recoger escombros en los 78 municipios de la Isla, a un costo de $80 millones.

Trabajos de recogido, gerencia y monitoreo generarán unos 650 empleos”.

Así lo dio a conocer el secretario del DTOP, Ing. Carlos M. Contreras Aponte, quien explicó que “antes de firmar estos contratos, cuyos fondos serán sometidos a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para su eventual reembolso, se siguió un estricto protocolo de Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés), y se sometieron para evaluación y autorización ante la Junta de Supervisión Fiscal y FEMA.”

“Una vez recibidas las propuestas, 45 en total, un comité de evaluación hizo su selección a base de un sistema de puntos que tomó en consideración la experiencia, personal o cantidad de empleados, precio y capacidad técnica para poder cumplir con las tareas de recogido de escombros en toda la Isla, dividida para estos fines en 5 regiones; norte, sur, este, oeste y central. Ninguna compañía podía tener más de 2 regiones y, al final del proceso, todas accedieron a honrar el precio más bajo sugerido en las propuestas seleccionadas,” añadió.

El también director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación explicó, además, que se contrató a las compañías Thompson Consulting Services, LLC., y Debris Tech, LLC., para gerencia y monitoreo.

“Con estas contrataciones, tanto para el recogido de escombros como para el monitoreo, se utilizarán unas mil unidades de camiones y equipo pesado. Además, se proyecta la creación de unos 650 empleos en monitoreo de los proyectos, de los cuales ya más de 400 han sido contratados y están en entrenamiento,” finalizó diciendo Contreras Aponte.