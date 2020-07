Arte versátil

Nuevo concepto de moda artística que utiliza ilustraciones hechas a mano para transferirlas en artículos de uso diario como lo son las mascarillas, faldas, pantalones, blusas, trajes de baño y etc.

EG Atelier es una marca local creada por la joven empresaria Emmalynn González en la cual crea ilustraciones únicas que se puedes transferir a cualquier objeto o ropa de su preferencia. “Yo tengo artes predeterminados que son los que usualmente vendo en mi pagina web www.egatelier.com”, mencionó la artista.

“En la Universidad me cambié mucho de concentración buscando algo que me apasionara, pero en el fondo siempre supe que me gustaba mucho el arte así que me termine cambiando para educación en arte. En el 2015 realicé unas pantallas de aguacate y cada vez que las usaba todo el mundo me decía que les encantaban que las debiese hacer para la venta y así fue como comencé mi negocio, sin planificarlo comencé a realizar joyería en arcilla y luego poco a poco me he ido expandiendo, realizando de todo un poco”, contó González.

Según la artista lo que marca la diferencia como marca es que en mi arte incluye mensajes que motiven a las personas, ya que estoy hacienda una maestría en consejería y eso le ha servicio para mezclar mis dos pasiones en un mismo negocio.

“Los trajes de baños son de una pieza, los pantalones cortos se pueden utilizar para la playa o para salir. También realizo ordenes por pedidos especiales, pero cuando tengo espacio para ordenes especiales lo aviso en mi pagina web”, explicó la artista.

Muchas de las piezas las publica en su página de Instagram @Eg_atelier. Para ordenes se pueden comunicar a través de las redes sociales o en su pagina web www.egatelier.com