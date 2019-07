Artesanía con basura

Jayleen Rodríguez

redaccion@Presenciapr.com

LUQUILLO-Lo que para muchos es basura para otros es oro. En el pueblo de Luquillo en una pequeña esquina de su casa transforma la basura en piezas artesanales como motoras, sapos, flores y cuadros en madera con la garrita del morro tallada.

El artesano, Carlos García Álvarez a pesar de sus limitaciones físicas y económicas, convirtió su afición en su trabajo, la basura es su mayor tesoro ya que lo inspira a crear piezas de arte que pasan desde una copa hecha de botellas de cristal, hasta una flor compuesta de pistachos.

“Mucha gente me desanima diciéndome que esto es basura, pero hay otras personas que me animan diciéndome que no les haga caso que esto es tesoro y sí para mí esto es oro”, dijo García.

Las chapas de aluminio de las bebidas alcohólicas que consumen en los Quioscos de Luquillo se convierten en el principal material reciclable que utiliza Carlos para crear sus piezas artesanales que posteriormente vende en las calles aledañas a los quioscos.

“Los dueños de los quioscos me regalan las botellas y las chapas de las botellas de cerveza también me dejan vender mis piezas a los clientes”, explicó.

La creatividad no tiene límites, hasta los removedores de café son parte de sus obras. “Los mangos de la motora son removedores de café, las otras piezas son fósforos pintados, cartón y botones pintados que simulan las gomas”, explicó

Carlos cuida de sus papás, su papá es no vidente y su mamá se quedó sorda por haberse lacerado su tímpano con una evilla de cabello. También menciono que tiene un hermano y una hermana, aunque estos no residen en su hogar.

“Mi sueño es tener una guagua que me permita llevar mi taller ambulante, porque ahora mismo estoy a pie y no tengo taller”, mencionó con mirada triste.

El espacio que utiliza para realizar sus artesanías es una mesa de plástico que monta en la marquesina de su casa, el espacio no es mucho porque hay una guagua dañada que anteriormente era su único medio de transporte, pero se daño y no ha podido arreglarlo.

“Yo con mi dinero le pagué a un mecánico para que lo arreglara y lo que hizo fue dañarlo más, le corto fusibles y cables que hicieron que ahora el carro ni prenda”, explicó.

En un pasado Carlos vendía dulces en las calles para generar ingresos y poder costear sus cosas, pero ahora decidió dedicar todo su tiempo y energías en crear artesanías y venderlas.

“Yo pertenecía a un grupo especial, mi sueño era ser artesano y logré así que eché pa’ lante”, aconsejó el artesano.