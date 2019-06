Asegura el DRNA que las casas bomba de San Juan están el pleno funcionamiento

SAN JUAN – La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez Rivera, aseguró hoy que las tres casas bomba que administra la agencia en San Juan están funcionando a plenitud y preparadas para esta temporada de huracanes.

En un mensaje a la población de San Juan divulgado a través de un video en las redes sociales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la secretaria y el gerente de operaciones regionales, Israel Alicea, informaron que las tres casas bomba, ubicadas en la avenida Baldorioty, y las paradas 22 y 18, cuentan con energía eléctrica suplida por la Autoridad de Energía Eléctrica.

Si fallara esa fuente de energía mientras llueve, como ya ha ocurrido recientemente, las casas bomba de la Baldorioty y la parada 18 cuentan con bombas portátiles industriales colocadas por la Marina de Estados Unidos, movidas por combustible diésel, para hacer la tarea de evitar inundaciones.

Además, las casas bomba de las paradas 22 y 18 tienen generadores eléctricos.

La casa bomba de la Baldorioty, la más grande de las tres instalaciones, de mayor capacidad con casi 400,000 galones por minuto, y con el más amplio perímetro de cobertura, espera en las próximas semanas dos generadores de electricidad de dos megavatios cada uno capaces de encender hasta seis bombas simultáneamente, de las ocho del sistema de apoyo.

La funcionaria explicó que por ser esta una instalación de finales de 1950 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se requiere unos generadores con especificaciones que no hay en el mercado abierto, a menos que se ordene su construcción.

“No existen en Puerto Rico los generadores eléctricos con el voltaje que utiliza esta facilidad industrial. Para poder mover esta instalación completa necesitamos cuatro megas. Eso significa que para pedir un generador eléctrico hay que mandarlo a fabricar o conseguirlo con un transformador, un setup”.

En su informe al pueblo desde la casa bomba de la Baldorioty, Vázquez Rivera y Alicea explican además con detenimiento el funcionamiento de las instalaciones, su capacidad y el estado de situación de las mismas.

Durante las épocas de lluvia, el agua que se filtra a través de las alcantarillas llega a los pocetos de las casas bomba. Cuando supera ciertos niveles, los trabajadores en las casas bomba, que trabajan 24/7, activan los mecanismos que bombean las aguas y las arrojan, ya sea a la Laguna San José o al mar.

(Para ver el vídeo-informe, acceda a la siguiente dirección: https://drive.google.com/file/d/1v_mDU4jxQZp7yoKJejVdJRWGmPRUpffN/view?usp=drivesdk )

De no llegar a cierto nivel las aguas en los pocetos, no se pueden activar los mecanismos porque corren el riesgo de quemarse. La obstrucción de las alcantarillas suele ser la causa principal para que no llegue el agua a los pocetos. Cuando esas aguas no bajan al alcantarillado, ocurren las inundaciones en la superficie.

“Acabamos de empezar la temporada de huracanes 2019. Tenemos muchas personas que están un poco ansiosas y que se están preparando para estos eventos. Aquí, en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y en las casas bomba estamos preparados”, aseguró la Secretaria, con la confirmación del gerente de operaciones regionales.

Vázquez Rivera cerró su mensaje recordándole a la población la necesidad de manejar adecuadamente los desperdicios sólidos.

“Si usted tira basura a la calle, además de contaminar nuestros cuerpos de agua, tapa las alcantarillas. Y alcantarillas tapadas es sinónimo de inundaciones”, advirtió.