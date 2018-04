Aseguran peligran negocios de cannabis tras levantarse moratoria para licencias vencidas

SAN JUAN – El presidente de Puerto Rico Legal Marijuana, Goodwin Aldarondo dijo el miércoles, que los negocios de venta de cannabis medicinal confrontarán problemas ante una determinación emitida por el Departamento de Salud (DS).

“Muchos negocios de venta de cannabis medicinal se encuentran en la cuerda floja luego que el Departamento de Salud levantara la moratoria que había concedido tras el paso del huracán María, siete meses atrás, a las licencias vencidas”, así lo aseguró, Goodwin Aldarondo en declaraciones escritas.

Aldarondo explicó que Salud concedió una moratoria de varios meses a los establecimientos que venden cannabis para la renovación de las licencias como una medida remediativa en lo que Puerto Rico y la Industria se normalizaban luego del paso de María por la Isla. Sin embargo, el tiempo pasó y la moratoria se levantó, lo que obliga a los pacientes que usan la planta medicinal, así como a los negocios que venden cannabis medicinal y a los empleados de estos a renovar sus cursos para poner al día sus licencias.

“Estos negocios se exponen al cierre de sus establecimientos sino logran poner sus licencias al día. De acuerdo a un comunicado enviado por el Departamento de Salud, el 14 de mayo es la fecha límite”, subrayó el experto en cannabis medicinal al manifestarse preocupado por la cantidad de negocios que serían cerrados, los empleados que quedarían en la calle y los pacientes que regularmente acuden a comprar los productos para aliviar sus condiciones y se verían afectos por el cierre de los mismos.

Según el presidente de Puerto Rico Legal Marijuana, la directriz emitida por Salud aplica tanto a negocios como a empleados y pacientes. “Todos tienen que renovar sus licencias, todos tienen que tomar los cursos para cumplir con las normas que establece la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico. El no certificarse a tiempo implica el cierre de negocios, desempleo y pacientes sin derecho a comprar cannabis”.

“Como conocedor de la industria esta situación me ha levantado mucha preocupación porque a estos negocios apenas les quedan tres semanas para realizar la gestión. Por otro lado, me preocupa que el Departamento de Salud no cuente con el personal suficiente para atender la avalancha de negocios, empleados y pacientes que lleguen a la agencia luego de conocer del vencimiento de la moratoria”, añadió.

En los pasados días, los medios han reseñado la controversia que existe en cuanto a la expedición de las tarjetas de pacientes. “Tenemos más de 100 pacientes que llevan sobre dos meses esperando por sus tarjetas”, apuntó Aldarondo en declaraciones escritas.

Finalmente, exhortó a los negocios a cumplir con la ley, a los empleados a exigirles a sus patronos los cursos regulatorios y a los pacientes a reclamarle al gobierno su derecho a la salud.