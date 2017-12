Asignan fondos para restaurar dos íconos culturales loiceños (Noticia relacionada)

LOÍZA – La relevancia de la diáspora puertorriqueña luego de los pasados huracanes se ha manifestado ampliamente en el pueblo de Loíza, cuando hoy se entregaron sendos donativos a íconos turísticos de dicho pueblo del norte puertorriqueño. La alcaldesa Julia Nazario Fuentes hizo entrega de dos cheques al ‘Taller Folklórico Hermanos Ayala’, quienes por décadas han administrado un pequeño local de venta de artesanías en Medianía Alta y al ‘Buén de Lula’, uno de los lugares favoritos de la gastronomía costera. Ambos comercios fueron afectados por el Huracán Irma y devastados dos semanas después por el Huracán María el pasado mes de septiembre.

“Nuestro mayor agradecimiento a ese gran loiceño de la diáspora que se llama Rafy Manso, a él a todos los compañeros del Boricua College de Nueva York, Elías Oyola y el Dr. Víctor G. Alicea, quien preside la institución. Ellos separaron gran parte de su tiempo y esfuerzo para hacer esta aportación. Hemos seleccionados estos comercios para asignar la ayuda por dos razones fundamentales: son símbolos del turismo local y extranjero que llega a nuestro pueblo y son además una fuente de creación de empleos”, exresó Nazario en conferencia de prensa celebrada en el Batey de los Hermanos Ayala en Medianía Alta. Participó además el Arq. Elliot Martínez, de la Universidad de Puerto Rico y quien colaborará en los proyectos. De igual manera, el alcalde de San Lorenzo, Joe Román aportará con mano de obra voluntaria. Román expresó que siente un cariño particular por Loíza, sentimiento que se simboliza en el hecho de que el Río Grande de Loíza tiene su origen en las montañas de San Lorenzo.

“De la misma manera que desde el Municipio hemos apoyado el establecimiento del nuevo restaurante español-boricua ‘Yuiza’ y la tienda comunitaria ‘Segunda Oportunidad’, vamos a seguir auspiciando el empresario local”, detalló Nazario Fuentes. Durante la actividad se le entregó un cheque por la cantidad de $5,000 a Don Raúl Ayala, representando al famoso grupo folklórico y $3,350 a Doña María de Jesús del ‘Burén de Lula’.

“Es una cantidad que bien impulsa a sus dueños a acelerar el proceso de reconstrucción con la ayuda de muy buenos amigos como el artista plástico Samuel Lind, quien consiguió fotos de cómo Don Castor Ayala construyó el primer kiosko familiar allá por la década de los 60 en el siglo pasado, de manera que la reconstrucción de la estructura sea lo más fiel al concepto original, adaptado a la necesidad de tener una construcción más resistente”, añadió la Alcaldesa.

En el caso del ‘Burén de Lula’, la confección de los sabrosos platos de pescado, mariscos, arepas y empanadas está basado fundamentalmente en el uso del burén, único de Loíza y basado en la tradición taína de una plancha que se calentaba com piedras para confeccionar los alimentos tradicionales.

“El burén taíno es tan ingenioso que distribuye el calor de manera uniforme y las delicias que usted disfruta se cocinan rápido y sin quemarse. No en balde sólo en Loíza se celebra el Festival del Burén”, añadió Nazario Fuentes. El éxito de este establecimiento de comida ha sido reseñado en publicaciones gastronómicas especializadas, así como el diario The New York Times.