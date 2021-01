Asociación de Maestros se inclina en mantener las clases virtuales

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez y la secretaria general de la AMPR, Grichelle Toledo Correa exigieron el martes al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y a la secretaria designada de Educación, Elba Lissette Aponte Santos que garanticen un regreso a clases “seguro y estructurado”, sino, que continúen las clases virtuales.

“Nuestro reclamo es que el gobierno presente en todos los niveles las estadísticas del personal del Departamento de Educación que se ha contagiado hasta el momento de COVID-19. Si el gobierno no puede precisar esos datos, no está en posición de hablar de reapertura de escuelas en marzo. No es real pretender que las clases presenciales den comienzo en marzo porque sabemos que en circunstancias normales las escuelas nunca están listas. Adicional, la gran mayoría de las escuelas carecen de una infraestructura óptima, lo que dificulta el regreso al salón. Reconocemos que lo ideal son las clases presenciales, pero en un escenario normal, no en uno atípico, y mientras no tengamos unas garantías de salud y seguridad no podemos hablar de clases presenciales”, dijo Bonilla Sánchez en conferencia de prensa.

Por otro lado, el presidente de la AMPR dijo que no se ha brindado detalles sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 a los maestros.

“No ha habido diálogo alguno y eso es lo que estamos exigiendo. Yo entiendo que deben de contar con el representante exclusivo que es la AMPR Local Sindical, con la institución para entonces hacer entre ellos y trabajar en equipo porque tenemos que ver cómo se va a dar ese proceso de vacunación para los compañeros que estamos representando. Nosotros tenemos que saber cuáles son las condiciones por las cuales se van a vacunar a esos compañeros maestros”, dijo Bonilla Sánchez.

Por su parte, Toledo Correa denunció a Educación, que como representantes exclusivos debían ser parte activa de la elaboración del plan detallado para la reapertura de las escuelas y emplazamos a la secretaria designada a que nos haga parte del plan de vacunación a la unidad apropiada.

“Se está hablando de abrir escuelas por municipios de acuerdo al por ciento de contagios, pero la realidad es que un maestro puede vivir en un pueblo y dar clases en otro. Eso sería materia de análisis y concluir si eso al final del día es efectivo. Nuestra recomendación es que se continúe el semestre de forma virtual hasta tanto el nivel de contagios baje a un 3 por ciento ó 5 por ciento en toda la Isla. Además, la vacunación para el magisterio comienza en las próximas semanas y no será hasta unos meses que Salud podrá precisar si la curva está bajando. Lo mejor es establecer una fecha de comienzo posterior para no estar creando inestabilidad en el magisterio”, dijo Toledo Correa.

La secretaria general de la AMPR recomendó que se debe realizar una estrategia similar a cuando ocurrió el AH1N1, que cada escuela certificaba si estaba lista para regresar o no a la normalidad.

Bonilla Sánchez añadió que “es esencial que desde antes del inicio de clases presenciales exista un efectivo sistema de identificación y rastreo de casos, además para muestra con un botón basta porque en algunos estados trataron de reabrir las escuelas y a semanas tuvieron que volver a cerrar. Es importante establecer alianzas con los municipios para reabrir de forma segura las escuelas, porque los alcaldes ya han trabajado con sus comunidades la emergencia del COVID, tienen sus sistemas de rastreo y están mucho más cerca de las comunidades escolares, conociendo de antemano sus necesidades”.

Por otro lado, el presidente de la AMPR informó que sometió dos mociones al tribunal para que se les pague los aumentos salariales a los maestros transitorios desde el 2018. A esos efectos, la licenciada Melissa López explicó que “La Asociación de Maestros de Puerto Rico ganó dos casos a favor de los maestros transitorios para que se les reconociera el aumento del 2018 y los aumentos del 2019. A pesar de que la Junta de Control Fiscal había reconocido el aumento de salario para todos estos maestros unilateralmente, el Departamento de Educación determinó que a los maestros transitorios no se les iba a pagar. Tuvimos que radicar dos casos porque pasó tanto en el 2018 y 2019. Ambos casos se ganaron en el Tribunal de Primera Instancia y el Departamento de Educación apeló”.

“Educación tiene que pagar este dinero”, señaló.