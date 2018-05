ASPIRA Puerto Rico y Fundación de Acceso a la Justicia ofrecerán gratis servicios legales de emergencia

SAN JUAN – La Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Inc. (FFAJ) y ASPIRA Inc., anuncian que el jueves,17 de mayo de 8:30 \a.m. a 3:30 p.m. estarán brindando asistencia legal en las diferentes etapas procesales ante FEMA.

Individuos y familias afectadas por el paso del Huracán María se beneficiarán de estos servicios”.

El evento, que es gratuito se celebrará en el Centro de Servicios Municipales de Barrazas, ubicado en la carretera 853, km. 11.5 en Carolina.Para reservar espacio (787) 641-1985 o escribir a jvargas@aspirapr.org.

Las personas interesadas recibirán ayuda para obtener documentos notariales necesarios para obtener los beneficios de FEMA (Affidavit).