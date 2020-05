Aspirante a la alcaldía de Fajardo entrega almuerzos a empleados de hospital HIMA San Pablo

FAJARDO – El aspirante a la alcaldía de Fajardo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Armando “Mandy” Rivera, llevó almuerzo, material desinfectante y mascarillas a empleados del hospital HIMA San Pablo, en Fajardo. Según explicó Rivera, esta es una de las tantas iniciativas que se han tomado durante la emergencia que se vive en el país, a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19.

“De lo poco que tenemos, compartimos. No somos ricos, ni tenemos el presupuesto que tiene el municipio (de Fajardo), pero siempre apoyamos al que tengamos que ayudar. Mucha gente nos ayuda en el anonimato, porque son personas que dicen que lo que hace la mano derecha no debe saberla la izquierda”, declaró Rivera.

El precandidato sostuvo que se les entregó un almuerzo a todos los empleados del hospital, incluyendo a personas de mantenimiento y personal de enfermería. Asimismo, indicó que se han entregado materiales de protección como ‘face shields’, guantes y mascarillas a miembros de la policía de Fajardo, incluyendo a los municipales, y FURA.

Actualmente, se están suministrando almuerzos y compras en algunos barrios de Fajardo, como Quebrada Vueltas donde se impactan a personas de mayor edad, personas que tienen condiciones y que por alguna razón no pueden salir al supermercado. Rivera aseguró que esta semana se estarán entregando sobre 400 almuerzos en comunidades donde residen familias de escasos recursos económicos, sin importar sus ideales políticos.

Por otro lado, según el calendario electoral, en junio próximo está pautado el evento primarista donde Armando Rivera se presentará como aspirante junto al actual alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez. El ganador de esta contienda se convertirá en el candidato oficial para la alcaldía del municipio en las elecciones generales que están pautadas para noviembre de este año.

Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 se prevé que la fecha de las primarias se mueva para agosto. Para Rivera el cambio no representa ningún problema, puesto que lo más importante es que “el pueblo de Fajardo escoja a su alcalde”.

“Que no sea un alcalde impuesto por un capricho de su familia. Yo prefiero que el pueblo decida y que me diga que sí o no. No tengo miedo, creo en el Señor, yo creo en la facultad de la gente de mi pueblo y creo que vamos a salir favorecidos. Vengo de una familia de Fajardo que siempre hemos sido conocidos por dar, hacer el bien y ayudado a muchas personas”, puntualizó Rivera.