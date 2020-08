Aspirante a la Cámara por el Distrito 38 propone “un envejecimiento saludable”

CAROLINA – El aspirante a la Cámara de Representantes, por el Distrito 38, Gregory Sánchez, asegura que, de llegar a la Cámara Baja, trabajará incansablemente “por nuestros envejecientes”.

“No podemos permitir que nuestros envejecientes sigan siendo atropellados, como lo han sido en estos últimos tiempos, por la falta de medidas apropiadas para evitarlo”, manifestó.

“Esto podría cristalizarse en diversas formas, ya sea como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual. Asimismo, mediante el abuso de confianza en cuestiones económicas.

También puede ser el resultado de la negligencia, ya sea ésta intencional o no. De una vez, debemos de volver a revaluar los requisitos de los ‘Cuidos de Ancianos’, no tan sólo por los altos costos, sino porque, además, no están incluyendo los pañales, ‘pads’, deducibles por medicamentos, ni deducibles por servicios médicos y artículos personales. Por otro lado, también tenemos a los adultos ancianos que viven solos y no sabemos cómo están, ya que se resisten a recibir ayuda”, explicó.

Sánchez propone, lo que él llama, “un envejecimiento saludable”.

“El poder facilitarles su autonomía y un compromiso social… Promover una imagen de la vejez ajustada a la realidad… Adaptar los cuidados de larga duración a las necesidades y preferencias de las personas… Más prevención, promoción y recreación. Promover que todos en la familia participen del cuido de sus adultos mayores, ya sea en sus respectivos hogares y/o en los centros de cuido… Regular, en estos ‘Centros de Cuido’, la vigilancia que éstos tienen y tener un mayor monitoreo, ya sea por medio de un trabajador social o por medio del Departamento de la Familia. Más programas de adultos mayores autosuficientes… Promover la toma de decisiones sobre la vivienda de las personas que envejecen, para garantizar que su entorno doméstico pueda serlo para toda la vida”, propuso.

De otro lado, el aspirante a la Cámara de Representantes, por el Partido Nuevo Progresista (PNP), sostiene que “cada hogar o cuido vamos a promover que nuestros viejos tengan y hagan sus actividades sociales… Crearemos un vínculo con las iglesias de bases de fe, monitorearemos y ayudaremos a nuestros ancianos en sus hogares y en la comunidad… Nos comprometemos a crear una campaña para seguir creando conciencia del valor de nuestros viejitos y haremos la misma en cada uno de los municipios de nuestro Distrito 38… Siempre debemos estar al pendiente y poder hacer una legislación para siempre mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos y, constantemente, evaluar las leyes vigentes”.